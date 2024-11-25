幫李四川選新北解套？修地制法 北市議員咸認時機太敏感

國民黨擬提修正地方制度法，外界認為是為台北副市長李四川參選新北市長鋪路。市長蔣萬安僅表示，尊重立院提案討論與決議。北市議會各黨派議員都認為修法時機太敏感，國民黨議員秦慧珠說，只處理第三副市長不處理議員，恐不夠周延，甚至可能反而害了李四川與蔣萬安。

台北市近期人口又跌破250萬人，若李四川辭職參選新北市長，依現行規定，北市將無法再補第3副市長，只剩2名。

「修不修地方制度法，可能不是這麼重要。」秦慧珠認為，修法應該要在「對的時機、做對的事」，也要有基礎點的公平性，當年人口數限制有一定基礎，不僅以250萬人口作為設置第3副市長基礎，也限制議員席次，都有相關配套。民進黨北市議員陳怡君表示，2026李四川選新北市長呼聲高，修法是可討論的議題，但時間點會讓外界有諸多聯想。副市長人數不是愈多愈好，而是該有各領域專業、分工，幫助市長施政。民眾黨北市議員張志豪也覺得時間點敏感，會被認為是在幫特定人量身修法，應該有更多討論。

民進黨立委蘇巧慧已表態參選新北市長，她說，尊重各地立委基於縣市需求提案，不過應說清內容，並經充分討論，才符合全民期待。