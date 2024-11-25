聽新聞
0:00 / 0:00

北聯大論壇 提智慧國家願景

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
台北聯合大學系統校友聯合會昨舉行「2024台北聯大城市論壇」，副總統蕭美琴（中）現身開幕式鼓勵學子。圖／國立台灣海洋大學提供
台北聯合大學系統校友聯合會昨舉行「2024台北聯大城市論壇」，副總統蕭美琴（中）現身開幕式鼓勵學子。圖／國立台灣海洋大學提供

台北聯合大學系統校友聯合會昨在張榮發基金會舉行「2024台北聯大城市論壇」，探討SDGs、AI、USR三項議題的結合，蕭美琴副總統現身鼓勵學子表示，政府將全力作大家的後盾，從法規政策、資源配置到國際連結一起往前走，在世界上架台灣。

蕭美琴參加開幕致詞說，台北聯大各校在專業上高度互補，畢業後也持續學習交流，台灣在全球AI浪潮中扮演一個關鍵的角色，不只是硬體跟晶片製造，在科技、教育、生態、醫療等各個專業領域也都可以成為AI應用上的領航者。

海大校長許泰文表示，今年是台北聯大四校結盟10周年，在大家共同努力合作下，四校的校友人數已經超過30萬人，各專業領域皆有卓越表現及成就。

主辦的海大校友總會總會長林見松，期望藉由論壇響應政府培育AI人才與推動永續發展的政策，透過知識、技術與資源的交流，促進人工智慧與社會、環境和經濟的共同成長。

AI浪潮席捲，AI、USR、SDGs結合議題是未來趨勢，北聯大系統關注如何結合與深化，過去曾舉辦多場活動、講座、工作坊等，培養青年深入接觸這些議題，協助成為相關領域人才。

教育部次長葉丙成、數位發展部部長黃彥男專題演講談「智慧國家」願景，揭示「智慧國家、數位島嶼」願景，以及政府如何積極推動六大核心戰略產業，現場學生大呼過癮。

海大 蕭美琴 願景

延伸閱讀

北回歸線永續論壇登場 蕭美琴：讓世界認識台灣的路徑

亞洲銀行家協會會員大會／蕭美琴肯定產官聯手防詐

平台宣傳多年前線上簡報課程 葉丙成：合約有授權

蕭美琴回父親家鄉參觀彰化和美改造後穀倉 讚賞連連

相關新聞

實名制給場地優惠 台北小巨蛋擬試辦

天王周杰倫、天后張惠妹年底將在台北大巨蛋開演唱會，卻遇黃牛橫行，文創法去年上路，但北市府2年來僅罰25件，其餘2062件...

淡水竹圍市場BOT案廠商提解約 新北擬自建

新北市淡水區竹圍、紅樹林居民翹首盼望的竹圍市場建造案，原採BOT開發，2022年9月簽約，預計2026年完工，廠商今年3...

星期評論／台北大巨蛋應組商業廊帶 共創雙贏

台北大巨蛋滿一周年，締造逾120萬人次入場，為台灣找回更多體育人口，接下來推動演唱會經濟，市府要打造新的金雞母，人潮熱度...

北聯大論壇 提智慧國家願景

台北聯合大學系統校友聯合會昨在張榮發基金會舉行「2024台北聯大城市論壇」，探討SDGs、AI、USR三項議題的結合，蕭...

幫李四川選新北解套？修地制法 北市議員咸認時機太敏感

國民黨擬提修正地方制度法，外界認為是為台北副市長李四川參選新北市長鋪路。市長蔣萬安僅表示，尊重立院提案討論與決議。北市議...

影／中華隊12強完封日本奪冠 新北民眾欣喜若狂、哭著慶祝

世界12強冠軍戰在歷經九局纏鬥中華隊以4：日本，這是日本自2009年經典賽預賽以0：1不敵南韓隊以來，首度在三大國際賽被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。