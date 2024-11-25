北聯大論壇 提智慧國家願景

台北聯合大學系統校友聯合會昨在張榮發基金會舉行「2024台北聯大城市論壇」，探討SDGs、AI、USR三項議題的結合，蕭美琴副總統現身鼓勵學子表示，政府將全力作大家的後盾，從法規政策、資源配置到國際連結一起往前走，在世界上架台灣。

蕭美琴參加開幕致詞說，台北聯大各校在專業上高度互補，畢業後也持續學習交流，台灣在全球AI浪潮中扮演一個關鍵的角色，不只是硬體跟晶片製造，在科技、教育、生態、醫療等各個專業領域也都可以成為AI應用上的領航者。

海大校長許泰文表示，今年是台北聯大四校結盟10周年，在大家共同努力合作下，四校的校友人數已經超過30萬人，各專業領域皆有卓越表現及成就。

主辦的海大校友總會總會長林見松，期望藉由論壇響應政府培育AI人才與推動永續發展的政策，透過知識、技術與資源的交流，促進人工智慧與社會、環境和經濟的共同成長。

AI浪潮席捲，AI、USR、SDGs結合議題是未來趨勢，北聯大系統關注如何結合與深化，過去曾舉辦多場活動、講座、工作坊等，培養青年深入接觸這些議題，協助成為相關領域人才。

教育部次長葉丙成、數位發展部部長黃彥男專題演講談「智慧國家」願景，揭示「智慧國家、數位島嶼」願景，以及政府如何積極推動六大核心戰略產業，現場學生大呼過癮。