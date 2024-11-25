星期評論／台北大巨蛋應組商業廊帶 共創雙贏

台北大巨蛋迎來一周年。記者曾吉松／攝影 台北大巨蛋滿一周年，締造逾120萬人次入場，為台灣找回更多體育人口，接下來推動演唱會經濟，市府要打造新的金雞母，人潮熱度是關鍵。只是大巨蛋雖帶動東區經濟，「獨自華麗」仍居多，運動場次偏少、外溢效應雖有但仍未臻理想，想成為觀光經濟引擎，還須加把勁。

2023年11月18日，台北大巨蛋壓力測試賽首度開放1.3萬人入場，這也是民眾第一次進入球場內窺探大巨蛋面貌，歷經亞錦賽、巨人軍交流賽、中職開幕戰、中職明星賽、台灣大賽、12強賽等，吸引逾120萬人次進場，大巨蛋已帶動東區周邊超過2億元商機，這顆孵了超過30年的蛋，在啟用第一年超乎眾人預期。

回顧過去一年，大巨蛋從帶動商機、舉辦體育賽事成效看，雖稱不上滿分，但已有80分水準，不過漏水、特權包廂、棒球賽程場次太少等爭議，遠雄身為營運方，面對外界質疑卻稍顯被動，尤其民眾期待能到大巨蛋室內看棒球已經盼了30多年，遠雄應展現更積極的「面對問題、解決問題」，讓台北大巨蛋成為城市的地標「新名片」。

將進入第二年的大巨蛋，如何延續人潮將成關鍵，不管體育賽事或非體育賽事，遠雄也必須拿出更吸睛的活動，包括棒球賽事除明年經典資格賽、世壯運等，也要爭取更多一級賽事或海外職棒交流賽等，空檔時間也應善加利用，邀請海內外大咖到大巨蛋表演，將聲勢壓過高雄。

依據遠雄規畫，大巨蛋整體園區預計2026年全區營運，未來的台北大巨蛋不僅是一座場館，應是台北市吸引國際觀光客的新亮點，市府與場館營運的遠雄，除要加強溝通，更要規畫旅遊套裝行程，讓國外觀光客也能造訪大巨蛋，並與東區、信義區、台北101、國父紀念館等周邊景點合作組成商業廊帶與市府應攜手合作，創造「雙贏」。