淡水竹圍市場BOT案廠商提解約 新北擬自建

新北市淡水區竹圍、紅樹林居民翹首盼望的竹圍市場建造案，原採BOT開發，2022年9月簽約，預計2026年完工，廠商今年3月因利潤不符預期提出解約，市場處7月與廠商協調後未獲共識，預計12月再協商。若廠商堅持解約，經發局將自建，明年初招標做先期規畫。

竹圍、紅樹林人口移入多，採買需求也隨之增加，市府打算興建現代化零售市場，提供足夠空間容納周邊外攤及流動攤販，然而竹圍市場決標前因國有地租用契約、分割無法使用範圍，多次流標。

好不容易2022年決標，廠商將投3.87億，興建地下1層、地上9層建物，1至3層為市場，其餘空間為停車使用，不料廠商今年提出解約，後年完工跳票。

新北市場處長李長奎說，廠商估算約有4%盈利，但營建成本、物料增加，且向銀行貸款利息為5.98%，加上手續費2%，利潤幾乎都被吃掉，因此3月提出解約。7月市場處與廠商協商未達共識，預計12月將再開協調會，後續市府不排除朝自建方式規畫。

議員蔡錦賢說，因造價太高，後續營建成本上漲，才導致廠商解約，市府如要自建，就別做停車場，單做市場可加速推動進度。議員鄭宇恩則認為，雖然目前一旁有停車場，但時常客滿，認為市府自建市場仍需蓋停車空間。