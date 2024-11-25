實名制給場地優惠 台北小巨蛋擬試辦

天王周杰倫、天后張惠妹年底將在台北大巨蛋開演唱會，卻遇黃牛橫行，文創法去年上路，但北市府2年來僅罰25件，其餘2062件仍在跑程序。議員認為效果不彰，要求落實實名制。文化局表示，市府初步規畫先從小巨蛋試辦，提供場地優惠等，鼓勵業者採實名制。

資深流行音樂產業工作者表示，政府定規則很簡單，但對娛樂公司來說，程式編寫、進場管制驗票等，都是考驗，尤其實名制進場可能造成排隊、交通壅塞等，成本會增加，且場館為求公平，若要求每一檔都須實名制，對熱門度沒那麼高的表演團體，售票上比較不利。

文化局統計，文創法上路後，黃牛目前已罰25件，累計罰鍰187萬9600元，單筆最高23萬5200元，錄案及處理中還有2062件。至於天王周杰倫演唱會門票秒殺，黃牛一張票卻炒到30萬元，目前查到加價轉售共96案、100人，文化局已依程序處理。

議員曾獻瑩說，黃牛引發社會關注，但裁罰金額與數量毫無威嚇力，如日前爆出黃牛夫妻用不正當方式掃票，以票面5倍以上價格轉售圖利，目前移送檢調，北市警尚未將加價販售部分移送文化局裁罰，呼籲流程應加速，否則對黃牛來說有恃無恐。

議員秦慧珠表示，警察局去年到今年抓獲251件、259人，文化局迄今只罰25件，不但浪費人力，成效也不高，應從源頭遏止；她建議公營場館如北流、小巨蛋等願意使用實名制售票的單位，優先給檔期、場次優惠。

文化局表示，接獲黃牛檢舉後，須向售票平台、警察局、電信業者、銀行等申請被檢舉人、買受人或關係人等資料，並請對方陳述意見，流程上需耗時間。局長蔡詩萍認同票券販售採實名制，他說，日前港星劉德華在小巨蛋開唱就是實名制，實際抓獲黃牛4件。