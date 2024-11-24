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打造北市一殯用地做心靈基地極限運動場 青年人提案奪冠獲10萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市青年局舉辦「公共政策創意提案暨辯論競賽」。北市府提供
北市青年局舉辦「公共政策創意提案暨辯論競賽」。北市府提供

第一殯儀館拆除後，未來規畫未定案，北市青年局舉辦「公共政策創意提案暨辯論競賽」，由青年朋友提出一殯用地的想像，有人提案打造極限運動場、有人提出垂直農場等，最後由「人生轉運讚」心靈再生基地獲青睞，拿下總冠軍，獲10萬元獎金。

市長蔣萬安表示，第一殯儀館拆除之後，民眾相當關注未來的用地規畫，這次辦理公共政策創意提案暨辯論競賽的主要目的，是希望聽年輕朋友的想法，讓他們有更多機會參與這座城市未來整體的規畫與想像。

議長戴錫欽也分享自己從國中、高中到大學參與辯論比賽的經驗，並勉勵參賽青年朋友在準備和參與辯論比賽過程中，培養在資訊氾濫時代辨別資訊真偽的思辨能力。

青年局長殷瑋表示，青年局希望所有年輕人能透過聲音，由下而上進入體制；另外，本次活動市府、市議會、在地鄰里、陪跑教練及評審們都提供支持，他也勉勵進入四強的兩組高中生團隊，有與大學青年、社會青年同台提案與勇氣的對決、透過創意的激盪及民主對話，展現初生之犢的無畏。

這次的提案與辯論，冠亞軍隊伍經歷3個月提案、教練陪跑、工作坊，以及八強、四強辯論複賽，從141人、共37組團隊精彩的青年創意提案中脫穎而出，最後由社會青年團隊「人生轉運讚」帶來的「一殯轉生：都市人枯木逢春的心靈再生基地」提案，獲得專業評審以及百人青年陪審團的青睞，拿下總冠軍。

另外，這次活動吸引上萬人次投票參與的「網路人氣獎」，在激烈拉鋸後，由團隊「中山明天要段考對不對」以5067票脫穎而出，讓更多人關注青年們的想法，也藉由大眾視角為這些青年創意提供實質的肯定與支持。

辯論 青年

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