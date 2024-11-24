橋式機無明顯位移 擱淺貨輪最快明天抽油化解汙染危機
中國大陸鈺洲啟航號擱淺在野柳岬，抽油作業因船上載運的橋式橋位移受阻。因為觀察橋式機近日並無明顯位移，工程人員今趁海象稍穩登船，若鑽孔等作業順利，最快明天抽油，但會派人警戒，發現橋式機有倒塌之虞即撤離。
鈺洲啟航貨輪10月14日進基港隆靠泊時，撞倒碼頭上的橋式起重機，因洽商理賠，遲至10月29日清晨離港。當時颱風逼近台灣，航經野柳海域動力不足，當晚棄船，船上17人全數獲救，貨輪31日凌晨在野柳岬擱淺。
交通部航港局、船東和保險公司研商善後，優先抽除船上的284噸油料，以防船體受損失外洩汙染海洋。只是11月間東北季風增強，海象不佳，直到11月13日才將抽油機具吊掛上鈺輪。
工程人員原訂11月14開始抽油，但登上鈺輪時發現，船上裝載放在中間的橋式卸貨機，被擱淺時傾倒的橋式起重機撞擊，導致基樁鬆脫及滑軌，有傾倒疑慮，暫緩抽油。
工程人員原本想以燒焊方式，穩固鬆脫的橋式機再來抽油。但也有人認為燒焊固定難度高，建議切割移除再抽油，兩種方案都將推遲抽油作業。
航港局、第三責任險公司和工程團隊研商後，認為日前這波東北季風造成海象變差，但橋式機固定樁並未明顯位移，決定「冒險」展開抽油作業。等油料抽完後，再看船東和承保船體險公司如何決定貨輪和船上3部橋式機處理方案。
風電工程船東方建設者號13日已將抽油所需大型機具，吊掛上鈺輪，工程人員今天將小型機具運上鈺輪，展開抽油管線布設作業，後續再執行鑽孔、安裝抽油閥等前置作業。
與東方建設者號同樣具備動態定位功能的工程船水晶號，預定明晨5時從基隆港出發前往擱淺現場，若前置作業順利，最快明天開始抽油。工程單位也有研擬撤離計畫，抽油期間派遣船舶及人員警戒，一旦發現橋式機有異狀，就要以吹哨等方式提醒作業人員撤離。
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