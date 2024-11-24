聽新聞
0:00 / 0:00
新北拚打造三安校園 侯友宜：每年教育經費全國第一
新北市教育局今辦公私立學校家長會會長授證大會，新北市長侯友宜今致詞說，新北力拚打造「三安」校園，包含食安、校安及教育安心品質，教育經費每年都是全國第一，2025年更編列755億，並頒發卸任感謝狀及新任、連任會長當選證書給567位會長們。
侯友宜說，新北與學校、家長齊心打造「三安」校園，食品智慧監控中心讓食物中毒事件下降8成，今年延伸納管智能化食材溯源，掌握食材來源及溫度，讓學童吃得更健康；還有社會情緒學習，建立學生安定學習情境，且新北教育經費從2019年555億，到2025年編列超過755億，每一年教育經費都是全國居冠，未來也將秉持品德、適性教育繼續努力。
欽賢國中家長會長謝浴沂幼年家中失火，雙手手指截肢，仍勇於面對困境，退休後更是熱心公益，每天早晨到學校擔任志工，從三個女兒就讀的小學、國中到高中，服務長達13年，十年如一日，風雨無阻；永平高中家長會長李金和，對於校務參與不遺餘力，為支持孩子站上校外舞台，不管賽事有多遠，一定親自開車到場支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言