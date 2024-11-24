新北拚打造三安校園 侯友宜：每年教育經費全國第一

新北市教育局今辦公私立學校家長會會長授證大會，新北市長侯友宜今致詞說，新北力拚打造「三安」校園，包含食安、校安及教育安心品質，教育經費每年都是全國第一，2025年更編列755億，並頒發卸任感謝狀及新任、連任會長當選證書給567位會長們。

侯友宜說，新北與學校、家長齊心打造「三安」校園，食品智慧監控中心讓食物中毒事件下降8成，今年延伸納管智能化食材溯源，掌握食材來源及溫度，讓學童吃得更健康；還有社會情緒學習，建立學生安定學習情境，且新北教育經費從2019年555億，到2025年編列超過755億，每一年教育經費都是全國居冠，未來也將秉持品德、適性教育繼續努力。