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新北拚打造三安校園 侯友宜：每年教育經費全國第一

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席公私立高中職暨國民中小學家長會會長授證暨感恩大會。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席公私立高中職暨國民中小學家長會會長授證暨感恩大會。記者劉懿萱／攝影

新北市教育局今辦公私立學校家長會會長授證大會，新北市長侯友宜今致詞說，新北力拚打造「三安」校園，包含食安、校安及教育安心品質，教育經費每年都是全國第一，2025年更編列755億，並頒發卸任感謝狀及新任、連任會長當選證書給567位會長們。

侯友宜說，新北與學校、家長齊心打造「三安」校園，食品智慧監控中心讓食物中毒事件下降8成，今年延伸納管智能化食材溯源，掌握食材來源及溫度，讓學童吃得更健康；還有社會情緒學習，建立學生安定學習情境，且新北教育經費從2019年555億，到2025年編列超過755億，每一年教育經費都是全國居冠，未來也將秉持品德、適性教育繼續努力。

欽賢國中家長會長謝浴沂幼年家中失火，雙手手指截肢，仍勇於面對困境，退休後更是熱心公益，每天早晨到學校擔任志工，從三個女兒就讀的小學、國中到高中，服務長達13年，十年如一日，風雨無阻；永平高中家長會長李金和，對於校務參與不遺餘力，為支持孩子站上校外舞台，不管賽事有多遠，一定親自開車到場支持。

新北市教育局今辦公私立高中職暨國民中小學家長會會長授證暨感恩大會。記者劉懿萱／攝影
新北市教育局今辦公私立高中職暨國民中小學家長會會長授證暨感恩大會。記者劉懿萱／攝影

侯友宜 食材

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