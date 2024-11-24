快訊

遞補不分區立委為了制衡黃國昌？ 王義川飆「3金句」

12強賽／打線出爐！陳傑憲重返先發 帶領中華隊挑戰3大賽首冠

王義川遞補不分區立委 交通粉專列5事酸「豐功偉業」惹人嫌

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨新北黨部政見發表會 眾多黨代表主打「柯學牌」

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
民眾黨新北市黨部今於新莊區農會辦理競選黨代表政見發表會。記者李成蔭／攝影
民眾黨新北市黨部今於新莊區農會辦理競選黨代表政見發表會。記者李成蔭／攝影

民眾黨新北市黨部今舉辦黨代表政見發表會，吸引不少參選人到場，氣氛熱烈、士氣高昂。當中不少參選人政見都融入黨主席柯文哲元素，說自己十年柯粉或認同柯文哲理念等。民眾黨副秘書長許甫也說，民眾黨看似跌了一跤，但會如「阿北16蹲」一樣一定慢慢起來、正在起來。

民眾黨新北市黨部主委陳世軒指出，這一次黨代表參選人數應該是有史以來最多的一次，這也是第一次有這種實體的政見發表會活動，希望提供一個平台給黨代表參選人去充分說明，讓所有的黨員去了解參選人的政見，所以很謝謝各位黨代表，很感謝他們願意承擔，願意為黨來做更多的付出。陳也說，這一次參選黨代表人數共有40名，其中24名出席今日政見發表會，最後將從中脫穎而出19名。

民眾黨副秘書長許甫則說，小時候大家總有做壞事，不想跟家人說的時候，因為緊張或心驚膽顫；如今進到社會，什麼時候變成講真話也要心驚膽顫，今天大家參選，很重要就是要講真話，可以傳達民意給黨，讓黨做得更好。現在民眾黨狀況好像跌了一跤，但相信會像「阿北16蹲」一樣，起來的比較慢、不在拍子上，但正在起來、一定會起來，期盼大家一起努力完成困難的「16蹲」。

會中由各參選人陸續發表政見，不少人都會提到柯文哲，有參選人說自己是「十年志工、始終如一，支持柯文哲」、「我認同柯文哲理念」等，也有人帶宣傳看板，強調自己是「十年柯粉」。另外，黨部也與YouTube頻道「我家阿北啦TV」合作，不少柯文哲的元素。

民眾黨新北市黨部汐止區主任、黨代表參選人黃守仕指出，自己認同柯文哲理念，現在民眾黨有挑戰，就是團結一心來面對問題、解決問題；那柯目前也還沒正式被起訴，就沒必要討論接班人。民政黨社發部副主任、黨代表參選人曾鼎文則說，民眾黨現處低潮，不少人出來參選支持黨，外界不必解釋成派系或操作。

民眾黨新北市黨部今於新莊區農會辦理競選黨代表政見發表會，黨部也與YouTube頻道「我家阿北啦TV」合作，不少黨主席柯文哲的元素。記者李成蔭／攝影
民眾黨新北市黨部今於新莊區農會辦理競選黨代表政見發表會，黨部也與YouTube頻道「我家阿北啦TV」合作，不少黨主席柯文哲的元素。記者李成蔭／攝影
民眾黨新北市黨部今於新莊區農會辦理競選黨代表政見發表會，市黨部主委陳世軒致詞。記者李成蔭／攝影
民眾黨新北市黨部今於新莊區農會辦理競選黨代表政見發表會，市黨部主委陳世軒致詞。記者李成蔭／攝影
民眾黨新北市黨部今於新莊區農會辦理競選黨代表政見發表會。記者李成蔭／攝影
民眾黨新北市黨部今於新莊區農會辦理競選黨代表政見發表會。記者李成蔭／攝影
民眾黨新北市黨部今於新莊區農會辦理競選黨代表政見發表會，不少參選人主打「柯學牌」。記者李成蔭／攝影
民眾黨新北市黨部今於新莊區農會辦理競選黨代表政見發表會，不少參選人主打「柯學牌」。記者李成蔭／攝影

政見發表會 新北 柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

洪申翰接任勞動部長 許甫批將建「勞動布」：打民意一個大巴掌

君悅分手周年／民眾黨戰狼派式微 2026藍白合空間增加

君悅分手周年／「藍白合」成爛尾劇 柯文哲自承曾懊悔

君悅分手周年／藍黨務人士憶侯友宜讀柯文哲簡訊不得已

相關新聞

民眾黨雙北串連選黨代表抗衡中央？ 新北黨部主委：見縫插針

傳民眾黨雙北議員將串連推黨代表連線，與黨中央做抗衡，身兼民眾黨新北市黨部主委的新北市議員陳世軒表示，這是典型興風作浪、見...

中油建加氫站傳落腳汐止站 立委廖先翔、里長出面反對

中油新任董事長方振仁月初上任時，宣示未來地熱、氫能將是重要經營項目。新北市立委廖先翔表示，中油規畫在汐止站旁再設加氫站，...

12強冠亞賽今登場 侯友宜宣布：新北明起13運動中心免費一周

世界12強棒球賽今天將進行冠軍賽，由日本、中華隊爭冠。新北市長侯友宜今說，從11月25日起，新北13個場館連續一周，開放...

新北拚打造三安校園 侯友宜：每年教育經費全國第一

新北市教育局今辦公私立學校家長會會長授證大會，新北市長侯友宜今致詞說，新北力拚打造「三安」校園，包含食安、校安及教育安心...

民眾黨新北黨部政見發表會 眾多黨代表主打「柯學牌」

民眾黨新北市黨部今舉辦黨代表政見發表會，吸引不少參選人到場，氣氛熱烈、士氣高昂。當中不少參選人政見都融入黨主席柯文哲元素...

12強／台日冠軍賽 蔣萬安邀大家開始吃爆這三款美食

睽違32年，世界12強冠軍賽今天將由中華隊出戰日本隊，台北市長蔣萬安今天邀所有的國人，大家從中午開始吃爆所有拉麵、日式章...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。