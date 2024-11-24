民眾黨新北黨部政見發表會 眾多黨代表主打「柯學牌」

民眾黨新北市黨部今舉辦黨代表政見發表會，吸引不少參選人到場，氣氛熱烈、士氣高昂。當中不少參選人政見都融入黨主席柯文哲元素，說自己十年柯粉或認同柯文哲理念等。民眾黨副秘書長許甫也說，民眾黨看似跌了一跤，但會如「阿北16蹲」一樣一定慢慢起來、正在起來。

民眾黨新北市黨部主委陳世軒指出，這一次黨代表參選人數應該是有史以來最多的一次，這也是第一次有這種實體的政見發表會活動，希望提供一個平台給黨代表參選人去充分說明，讓所有的黨員去了解參選人的政見，所以很謝謝各位黨代表，很感謝他們願意承擔，願意為黨來做更多的付出。陳也說，這一次參選黨代表人數共有40名，其中24名出席今日政見發表會，最後將從中脫穎而出19名。

民眾黨副秘書長許甫則說，小時候大家總有做壞事，不想跟家人說的時候，因為緊張或心驚膽顫；如今進到社會，什麼時候變成講真話也要心驚膽顫，今天大家參選，很重要就是要講真話，可以傳達民意給黨，讓黨做得更好。現在民眾黨狀況好像跌了一跤，但相信會像「阿北16蹲」一樣，起來的比較慢、不在拍子上，但正在起來、一定會起來，期盼大家一起努力完成困難的「16蹲」。

會中由各參選人陸續發表政見，不少人都會提到柯文哲，有參選人說自己是「十年志工、始終如一，支持柯文哲」、「我認同柯文哲理念」等，也有人帶宣傳看板，強調自己是「十年柯粉」。另外，黨部也與YouTube頻道「我家阿北啦TV」合作，不少柯文哲的元素。