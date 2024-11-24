跟著台劇景點玩 新北：卯澳及馬崗石頭屋有古意

新北市漁業處今天表示，在東北角的卯澳及馬崗漁村，還可以看見早期居民用石頭搭建而造的石頭屋。古色古香還曾吸引過台劇「華燈初上」取景，歡迎民眾跟著景點玩、享美食。

新北市漁業處發布新聞稿指出，隨著秋冬季節的來臨，東北角馬崗漁港成為了海鮮愛好者的夢幻之地。這裡不僅擁有新鮮的海產，還結合了豐富的自然景觀與人文歷史，讓遊客在品嚐美味的同時，享受獨特的旅遊體驗。

漁業處表示，在東北角一帶的卯澳及馬崗漁村，還可以看見早期居民用石頭搭建而造的石頭屋，石頭大多就地取材來自家門前的海岸，古色古香還曾吸引過台劇「華燈初上」前來取景，劇中花子生活的老家就在這裡的石頭屋中。

漁業處表示，這些看似普通的石頭屋藏著許多人們的生活智慧。過去為了適應當地靠海的生活環境，延伸出種種特色風土結構，處處充滿與海共生的智慧。

漁業處表示，還有作為極東地標的三貂角燈塔，吸引無數遊客前來欣賞壯麗的日出。而當地萊萊地質景觀區則以其獨特的海蝕平台聞名，形形色色的奇岩怪石與地形風貌。吸引了眾多攝影愛好者，特別是在晨曦的映照下，成為拍攝的絕佳地點。

漁業處表示，馬崗漁港是台灣最東邊的漁港，位於三貂角燈塔正下方的海邊，同時擁有潮間帶生態、傳統石頭屋文化及海鮮特產，現在正是盛產貢寮鮑、鯖魚、白帶魚、軟絲的季節，歡迎民眾前來遊玩賞景，享受當地盛產海鮮美食。