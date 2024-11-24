中油建加氫站傳落腳汐止站 立委廖先翔和里長出面反對
中油新任董事長方振仁月初上任時，宣示未來地熱、氫能將是重要經營項目。新北市立委廖先翔表示，中油規畫在汐止站旁再設加氫站，民眾有疑慮，因此他和汐止站周邊4里的里長聯名懸掛紅布條，表達堅決反對的立場。
位在汐止區大同路1段的中油汐止站值班人員今天說，並未接獲上級指示未來規畫增設加氫站，並會將廖先翔和4名里長懸掛反對布條資訊，回報總公司因應。
廖先翔和中油汐止站所在地樟樹里長高名杉，以及鄰近的厚德里長陳有諒、忠孝里長丁彥伶、山光里長陳永松，聯名具名懸掛紅布條，上面寫著「堅決反對中油在樟樹灣設置加氫站」。
廖先翔說，推動氫能運用是國家產業發展的一環，國內氫能車目前看起來不太容易推動，因此現在沒有必要就去做一些動作。目前還在做油車跟電車的轉型，如果又把氫車加進來的話，國內的汽車市場就太混亂了。
廖先翔認為，國內氫車未來的發展性並不大，可能只有特定的產業，例如公車業者投入，並且自己去設加氫站，不太可能變成普遍性的民生用車，因此中油不用急著設加氫站，希望中油重新思考。
高名杉表示，里民對於加氫站的安全性有疑慮，希望中油尊重民意，揭露相關資訊。陳有諒說，加氫站對地方發展沒有幫助，設置前應取得在地民眾同意，不能中油賺錢，里民受苦。中油汐止旁的土地，如果能與汐東捷運聯合開發，更有利地方發展。
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