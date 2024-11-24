12強冠亞賽今登場 侯友宜宣布：新北明起13運動中心免費一周

世界12強棒球賽今天將進行冠軍賽，由日本、中華隊爭冠。新北市長侯友宜今說，從11月25日起，新北13個場館連續一周，開放免費使用體適能中心、游泳池，下周二晚上舉辦中華棒球隊英雄見面會，侯今也將現身市府直播派對，為中華隊加油「我相信中華隊一定會贏！」

侯友宜今下午出席公私校家長會會長授證大會，他會前受訪提到，中華隊在12強表現傑出，與有榮焉，新北市從下周一開始，連續一周在新北13處運動中心，開放免費使用適能中心、游泳池，下周二辦中華棒球隊英雄見面會，而今晚在新北市民廣場也會轉播台日冠亞軍的爭霸賽，「我相信中華隊一定會贏！」

體育局說，世界12強棒球賽中華隊史上首次挺進冠軍戰，體育局從11月25日起推出一系列好康，新北市唯一有棒壘球練習場的汐止運動中心，在11月28日至12月2日推出棒球系列免費活動，每天晚上6時至9時「限量150名棒球投打體驗」，邀請2021年中華職棒最佳進步獎得主游朝惟現場指導

另外，泰山體育園區貝思沛拉棒球學校從11月28至29日、12月1日至3日，每天晚上5時至9時推出球員密技養成體驗，包含運動科技體驗，檢測說明揮棒、投球速度等。以上相關免費棒球體驗活動，皆採事前報名登記抽籤，每人每天限登記一梯次，從11月25日中午12時起至11月27日中午12時止，歡迎年滿6歲以上民眾報名。