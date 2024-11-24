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民眾黨雙北串連選黨代表抗衡中央？ 新北黨部主委：見縫插針
傳民眾黨雙北議員將串連推黨代表連線，與黨中央做抗衡，身兼民眾黨新北市黨部主委的新北市議員陳世軒表示，這是典型興風作浪、見縫插針，大家都在各自崗位上努力，打造平台讓大家發揮，目的是讓黨更好，而因為黨代表都是獨立參選，這也沒有什麼拉幫結派問題。
民眾黨內部傳出，台北、新北兩地議員將共推所謂黨代表連線，來與黨中央做抗衡，甚至新北因為參選人數衝高，可能有拉幫結派情況。陳世軒今下午赴新莊農會大樓出席黨代表競選政見發表會前，接受媒體聯訪並說明。
陳世軒表示，這就是典型外界在興風作浪、就想去見縫插針，以雙北來說，他台北市黨部主委張志豪都在各自崗位上努力，這一次在雙北確實有很多黨代表參選，他們兩人就是把平台打造出來，提供一個公平公開透明的平台，讓所有人都可良性競爭，地方黨部會跟中央黨部在各自崗位上一起為黨努力，大家共同目標就是讓黨可以變得更好，所以外界這種見縫插針的作法，他認為沒有機會成功。
陳世軒提到，自己是第一次聽到有拉幫結派，因為黨代表參選的是各自獨立參選，就算他跟10個、15個、20個拉幫結派起來，也無助於他的選舉，所以說每位黨代表應是自己充分去做發揮，各自為自己的選舉去做努力。
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