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民眾黨雙北串連選黨代表抗衡中央？ 新北黨部主委：見縫插針

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
身兼民眾黨新北市黨部主委的新北市議員陳世軒今下午赴新莊農會大樓出席政見發表會前，接受媒體聯訪並說明。記者李成蔭／攝影
身兼民眾黨新北市黨部主委的新北市議員陳世軒今下午赴新莊農會大樓出席政見發表會前，接受媒體聯訪並說明。記者李成蔭／攝影

民眾黨雙北議員將串連推黨代表連線，與黨中央做抗衡，身兼民眾黨新北市黨部主委的新北市議員陳世軒表示，這是典型興風作浪、見縫插針，大家都在各自崗位上努力，打造平台讓大家發揮，目的是讓黨更好，而因為黨代表都是獨立參選，這也沒有什麼拉幫結派問題。

民眾黨內部傳出，台北、新北兩地議員將共推所謂黨代表連線，來與黨中央做抗衡，甚至新北因為參選人數衝高，可能有拉幫結派情況。陳世軒今下午赴新莊農會大樓出席黨代表競選政見發表會前，接受媒體聯訪並說明。

陳世軒表示，這就是典型外界在興風作浪、就想去見縫插針，以雙北來說，他台北市黨部主委張志豪都在各自崗位上努力，這一次在雙北確實有很多黨代表參選，他們兩人就是把平台打造出來，提供一個公平公開透明的平台，讓所有人都可良性競爭，地方黨部會跟中央黨部在各自崗位上一起為黨努力，大家共同目標就是讓黨可以變得更好，所以外界這種見縫插針的作法，他認為沒有機會成功。

陳世軒提到，自己是第一次聽到有拉幫結派，因為黨代表參選的是各自獨立參選，就算他跟10個、15個、20個拉幫結派起來，也無助於他的選舉，所以說每位黨代表應是自己充分去做發揮，各自為自己的選舉去做努力。

身兼民眾黨新北市黨部主委的新北市議員陳世軒今下午赴新莊農會大樓出席政見發表會。記者李成蔭／攝影
身兼民眾黨新北市黨部主委的新北市議員陳世軒今下午赴新莊農會大樓出席政見發表會。記者李成蔭／攝影

民眾黨 陳世軒

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