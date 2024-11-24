採實名制售票給予場租優惠 北市府擬從小巨蛋試辦遏止黃牛

周杰倫、張惠妹年底將在台北大巨蛋開演唱會門票遭秒殺，也導致黃牛橫行，遏止黃牛「文創法」去年上路後，北市文化局至今僅開罰25件，其餘仍在跑程序，議員直言應回歸源頭鼓勵售票單位落實實名制。文化局表示，日前府級已開會討論，初步規畫擬先從小巨蛋試辦，將提供場地優惠等方式鼓勵業者採實名制。

資深流行音樂產業工作者表示，定規則很簡單，但對演唱會公司包含程式編寫、進場管制驗票等都會是考驗，特別是進場管制可能會造成人潮排隊、交通壅塞等問題，成本也會增加，且場館為求公平若要求每一檔演唱會都必須實名制，對於一些熱門度沒那麼高的表演團體，販售上也不利，市府應從後端給予金錢補助較為實際。

根據文化局統計，「文創法」去年上路後，目前已裁罰25件，罰鍰累計187萬9600元，單筆最高罰鍰為23萬5200元，目前錄案及處理中還有2062件，而其中，近日天王周杰倫舉辦演唱會門票遭秒殺，更引起黃牛亂象，一張票炒到30萬，加價轉售96件100人，文化局已依程序處理，陸續函請民眾陳述意見中。

議員曾獻瑩指出，國慶晚會後，大巨蛋將接連舉辦演唱會，然而黃牛票問題引發社會廣泛關注，但裁罰金額與數量毫無威嚇力，例如日前被爆出黃牛夫妻用不正當方式掃票，以票面五倍以上價格轉售圖利，但由於目前移送檢調，北市警局尚未將加價販售的部分移送文化局裁罰，呼籲流程應加速，否則對黃牛來說有恃無恐。

議員秦慧珠指出，警察局從去年到今年抓獲251件259人，文化局兩年來卻只罰了25件，不但浪費人力，最後成效也不高，罰錢只是最後手段，而是應該從源頭遏止，只要配套先做好，包含針對公營表演場館，包含北流、小巨蛋，願意使用實名制售票的單位，優先給予檔期、場次上的優惠，呼籲市府應盡速研議。

文化局也坦言，抓黃牛一般接獲檢舉資料後，必須向售票平台、警察局、電信業者、銀行、民政局或內政部移民署等相關單位申請被檢舉人、買受人或關係人資料確認人別資訊，並請各方陳述意見，評判是否裁罰，並於確認裁罰前再次函請被檢舉人陳述意見，流程上需要耗費一定時間，無法立馬裁罰。

局長蔡詩萍表示，認同票券販售採實名制，包含日前港星劉德華在小巨蛋開唱，就是採實名制售票，實際抓獲黃牛僅4件，代表做好源頭把關，有一定遏阻效果，日前府級已開會討論，未來於台北市公有場館售票採實名制，將提供場地優惠等方式鼓勵業者，初步規畫先從台北小巨蛋開始試辦。