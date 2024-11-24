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12強冠軍戰 最大場直播在台中：今晚吃雞排、拿金牌

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
世界棒球冠軍戰今晚開打，台中府前廣場發雞排，太陽餅、台灣茶飲，也歡迎民眾自備雞排應援，「一起吃雞排、拿金牌！」圖／中市府提供
世界棒球冠軍戰今晚開打，台中府前廣場發雞排，太陽餅、台灣茶飲，也歡迎民眾自備雞排應援，「一起吃雞排、拿金牌！」圖／中市府提供

世界棒球冠軍戰今晚開打，台中市政府在「運動聖地」府前廣場今晚6時直播台日大戰賽事，現場發送限量200分雞排，以及上千分太陽餅、台灣茶飲，也歡迎民眾自備雞排應援，「一起吃雞排、拿金牌！」

運動局說明，世界12強棒球賽金牌戰今晚在府前熱血直播，歡迎民眾到台中市政府府前廣場見證中華隊對決日本隊的歷史榮耀時刻，預計下午5時在府前廣場發號碼牌，下午5時30分 開始發放雞排、太陽餅、台灣茶飲。

盧秀燕說，全國最大的直播場地在台中，歡迎民眾一起為中華隊加油！見證榮耀時刻。

運動局指出，中華隊表現精湛，日前以8比2的比數擊敗強敵美國隊取得首勝，而其中敲出關鍵安打的江坤宇，就是台中地主隊中信兄弟職棒的優秀選手，是台中的驕傲，這也顯示台中棒球培育有成，台灣棒球傲人的成績榮登國際舞台，台中市與有榮焉。

運動局代理局長游志祥表示，盧秀燕上任後積極打造「酷城市」、「酷運動」，日前更宣布此次賽事中華隊獎金加碼為冠軍70萬、亞軍50萬、季軍30萬元，強調對英雄的鼓勵要及時，以實質的行動激勵中華隊。

運動局說明，今晚冠軍戰現場將限量發送雞排、太陽餅及台灣茶，美食應援為中華隊加油，提醒民眾前來時可搭乘捷運或台灣大道專用道公車於「市政府站」下車，抑或搭乘其他行經市政大樓周邊的公車，也可利用公共自行車YouBike前往，市府周邊設有多處YouBike車位可供停放，歡迎民眾多多利用。

台中市 運動 雞排

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