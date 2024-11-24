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12強賽／中華隊臨時換先發投手 日本快腿：他們真的很想贏

12強棒球賽／今晚中日大戰 全民沸騰各地直播應援時間、地點看過來！

12強棒球賽／今晚中日大戰 全民沸騰各地直播應援時間、地點看過來！

聯合報／ 記者游明煌林麗玉張裕珍林伯驊張議晨劉星君戴永華唐秀麗／連線即時報導
12強賽中華隊對戰日本隊，嘉義市昨晚戶外直播應援吸引滿滿人潮。本報資料照片
12強賽中華隊對戰日本隊，嘉義市昨晚戶外直播應援吸引滿滿人潮。本報資料照片

世界12強棒球賽複賽今晚將上演中、日大戰，掀起一陣全民瘋棒球熱，全台各地縣市政府跟著全民瘋棒球，紛紛舉辦直播應援活動，台北市政府今晚在市政大樓中庭架設大螢幕，直播號召球迷應援，台北市蔣萬安也將參加；台中送出限量雞排、太陽餅及茶飲；嘉義市是KANO精神的發源地，也連續2天安排戶外應援直播活動為中華隊加油。

為力挺台灣英雄，新北市府昨今2天舉辦直播派對，市長侯友宜出席，另外，為眾球迷謀福利，將盛大舉辦「世界12強棒球賽－台灣英雄見面會」中華隊陣容教練、選手等7名，將於11月26日晚上7時在新北歡樂耶誕城與球迷見面。

台中市政府在市府前廣場今晚6時直播台日大戰賽事，現場發送限量200分雞排，以及上千分太陽餅、台灣茶飲，也歡迎民眾自備雞排應援，「一起吃雞排、拿金牌！」

嘉義市是KANO精神的發源地，承載台灣棒球的歷史與榮耀，棒球精神融入這座城市的文化與，為回應球迷期待，市府昨今連續2天特別安排戶外轉播活動，市長黃敏惠說，很高興看到許多國中小學子帶著國旗、穿上球衣表達支持，讓體育融入生活、融入教育，現場吸引大批民眾搖旗吶喊「中華隊、加油！」。

各地今天直播應援活動如下：

●台北市：PM16：30進場， PM18：00，台北市政府大樓一樓中庭，市長蔣萬安預計17：45出席。

●新北市：PM1800，新北市民廣場。市長侯友宜預計1800出席。

●宜蘭縣：PM1800，宜蘭運動公園、羅東運動公園光電球場。

●桃園市：PM1800，桃園市政府前廣場。

●新竹縣：PM1800，新竹縣體育館

●台中市：PM1800，台中市政府前廣場。

●南投縣：PM1800，南投縣政府縣民廣場。

●彰化縣：PM1800，縣立美術館前廣場。

●雲林縣：PM1800，斗六保清宮旁廣場。

●嘉義市：PM1800，中正公園。

●嘉義縣：PM1800，大林鎮萬國戲院。

●台南市：PM1800，永華國民運動中心中庭、新營綠都心公園、大遠百台南成功店。

●高雄市：PM1800，衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場。

●屏東縣：PM1800，屏東市仁愛路體育館前草坪、屏東西市場。

●台東縣：PM1800，台東體育場。

12強賽中華隊對戰日本隊，嘉義市昨晚戶外直播應援吸引滿滿人潮。本報資料照片
12強賽中華隊對戰日本隊，嘉義市昨晚戶外直播應援吸引滿滿人潮。本報資料照片
12強賽中華隊對戰日本隊，嘉義市昨晚戶外直播應援吸引滿滿人潮。記者唐秀麗／攝影
12強賽中華隊對戰日本隊，嘉義市昨晚戶外直播應援吸引滿滿人潮。記者唐秀麗／攝影
12強賽中華隊對戰日本隊，嘉義市昨晚戶外直播應援吸引滿滿人潮，市長黃敏惠為中華隊加油打氣。本報資料照片
12強賽中華隊對戰日本隊，嘉義市昨晚戶外直播應援吸引滿滿人潮，市長黃敏惠為中華隊加油打氣。本報資料照片

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