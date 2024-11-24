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春季花展已獲國際10獎 2025年萬金杜鵑花月曆免費送

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
農業局將推出2025萬金杜鵑月曆，收錄各式杜鵑實景。圖／新北農業局提供
農業局將推出2025萬金杜鵑月曆，收錄各式杜鵑實景。圖／新北農業局提供

為推廣萬金杜鵑之美，新北農業局推動萬金杜鵑品牌，每年舉辦春季花展，迄今已獲10大世界國際賽事肯定。農業局也將推出2025萬金杜鵑月曆，收錄各式杜鵑實景，即日起至12月10日止，只要上在農業局「稼日蒔光」留言互動，將抽出20份萬金杜鵑月曆。

新北市農業局長諶錫輝說，全台8成綠美化的杜鵑花苗皆來自萬里、金山，栽培已近半世紀，花農更已傳承至第三代，每年產量達600萬株。2025年萬金杜鵑春季花展將以萬里、金山跨區雙主場辦理。歡迎民眾2、3月春季杜鵑綻放時來萬里、金山賞杜鵑。

新北農業局也推動萬金杜鵑品牌，與花農、各界藝術家合作辦理萬金杜鵑春季花展，每年以不同的主題，透過藝術家的創意，讓杜鵑呈現各種姿態，在地店家也加入響應，更透過攝影展、小旅行等，推動萬金杜鵑全年經濟。今年萬金杜鵑獲德國品牌獎「年度品牌體驗」類特別提名獎項、泰坦地產獎「景觀設計-公園及開放空間景觀」類銀獎，迄今已獲10大世界國際賽事肯定。

農業局將推出2025萬金杜鵑月曆，今年收錄春季花展側拍、攝影比賽得獎作品、杜鵑苗圃等各式杜鵑實景照，即日起至12月10日止，民眾只要上農業局「稼日蒔光」FB參加線上留言互動就有機會得到，活動總共會抽出20份萬金杜鵑月曆。

新北農業局推動萬金杜鵑品牌，每年舉辦春季花展，迄今已獲10大世界國際賽事肯定。圖／新北農業局提供
新北農業局推動萬金杜鵑品牌，每年舉辦春季花展，迄今已獲10大世界國際賽事肯定。圖／新北農業局提供

月曆 杜鵑花

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