聽新聞
0:00 / 0:00
AI即時客服竟能幫忙寫程式？ 北捷喊話民眾「勿濫用公共資源」
台北捷運2022年起推出「AI智慧客服」，提供即問即答文字資訊服務，方便旅客尋求協助，不過卻有網友異想天開請客服幫忙寫程式碼，沒想到客服竟真提供簡單範例，他將測試結果放到網上，引起討論。北捷昨晚在臉書提醒民眾自律，「勿濫用公共資源」。
一名網友於threads上貼出一張照片，表示日前使用北捷AI客服，要求幫忙寫程式碼，雖然客服表示，「非常抱歉，無法提供完整的程式碼。」但仍給了一個插入排序的簡單範例，供網友參考，並寫出一串程式碼，讓網友直呼「北捷客服要被玩壞了」。
貼文一出，引起不少網友熱烈討論，甚至不少網友都在下方分享，自己與AI克服對話紀錄，「會出現這樣代表測試沒做好，北捷應該要處理，以免AI被濫用」、「我剛也去試了，剛剛還可以，他現在在擋我了，他會說程式設計領域超過他的服務範圍」、「預算爆增中」。
而北捷昨晚也貼出公告呼籲民眾自律，強調AI智慧客服提供即時通報、遺失物協尋，勿刻意使用語法測試，濫用公共資源，影響旅客權益。不過還是有網友不買帳表示「到軟體服務設計失敗要公開怪使用者」、「公部門軟體做不好檢討到民眾來喔」、「讓民眾用AI然後怪民眾濫用」引發不少討論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言