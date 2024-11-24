AI即時客服竟能幫忙寫程式？ 北捷喊話民眾「勿濫用公共資源」

台北捷運2022年起推出「AI智慧客服」，提供即問即答文字資訊服務，方便旅客尋求協助，不過卻有網友異想天開請客服幫忙寫程式碼，沒想到客服竟真提供簡單範例，他將測試結果放到網上，引起討論。北捷昨晚在臉書提醒民眾自律，「勿濫用公共資源」。

一名網友於threads上貼出一張照片，表示日前使用北捷AI客服，要求幫忙寫程式碼，雖然客服表示，「非常抱歉，無法提供完整的程式碼。」但仍給了一個插入排序的簡單範例，供網友參考，並寫出一串程式碼，讓網友直呼「北捷客服要被玩壞了」。

貼文一出，引起不少網友熱烈討論，甚至不少網友都在下方分享，自己與AI克服對話紀錄，「會出現這樣代表測試沒做好，北捷應該要處理，以免AI被濫用」、「我剛也去試了，剛剛還可以，他現在在擋我了，他會說程式設計領域超過他的服務範圍」、「預算爆增中」。