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AI即時客服竟能幫忙寫程式？網友朝聖瘋玩 北捷：勿濫用公共資源

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AI即時客服竟能幫忙寫程式？ 北捷喊話民眾「勿濫用公共資源」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北捷昨晚也貼出公告呼籲民眾自律，強調AI智慧客服提供即時通報、遺失物協尋，勿刻意使用語法測試，濫用公共資源，影響旅客權益。圖／取自北捷臉書
北捷昨晚也貼出公告呼籲民眾自律，強調AI智慧客服提供即時通報、遺失物協尋，勿刻意使用語法測試，濫用公共資源，影響旅客權益。圖／取自北捷臉書

北捷運2022年起推出「AI智慧客服」，提供即問即答文字資訊服務，方便旅客尋求協助，不過卻有網友異想天開請客服幫忙寫程式碼，沒想到客服竟真提供簡單範例，他將測試結果放到網上，引起討論。北捷昨晚在臉書提醒民眾自律，「勿濫用公共資源」。

一名網友於threads上貼出一張照片，表示日前使用北捷AI客服，要求幫忙寫程式碼，雖然客服表示，「非常抱歉，無法提供完整的程式碼。」但仍給了一個插入排序的簡單範例，供網友參考，並寫出一串程式碼，讓網友直呼「北捷客服要被玩壞了」。

貼文一出，引起不少網友熱烈討論，甚至不少網友都在下方分享，自己與AI克服對話紀錄，「會出現這樣代表測試沒做好，北捷應該要處理，以免AI被濫用」、「我剛也去試了，剛剛還可以，他現在在擋我了，他會說程式設計領域超過他的服務範圍」、「預算爆增中」。

而北捷昨晚也貼出公告呼籲民眾自律，強調AI智慧客服提供即時通報、遺失物協尋，勿刻意使用語法測試，濫用公共資源，影響旅客權益。不過還是有網友不買帳表示「到軟體服務設計失敗要公開怪使用者」、「公部門軟體做不好檢討到民眾來喔」、「讓民眾用AI然後怪民眾濫用」引發不少討論。

台北捷運2022年起推出「AI智慧客服」，提供即問即答文字資訊服務，方便旅客尋求協助，不過卻有網友異想天開請客服幫忙寫程式碼，沒想到客服竟真提供簡單範例，他將測試結果放到網上。圖／翻攝threads「e_chenn_」帳號
台北捷運2022年起推出「AI智慧客服」，提供即問即答文字資訊服務，方便旅客尋求協助，不過卻有網友異想天開請客服幫忙寫程式碼，沒想到客服竟真提供簡單範例，他將測試結果放到網上。圖／翻攝threads「e_chenn_」帳號

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