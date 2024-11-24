府中聽歌仔戲吃福食熱鬧非凡 妙雲宮3天禮斗法會今圓滿

新北板橋府中商圈五路匯集成「大」字的妙雲宮，本周末連3天王禪老祖安座秋季禮斗法會，為報名安燈信徒舉行「消災祈福」儀式，期間除安排民權歌劇團演出及提供免費福食外，今晚還將由主委施萬浤作東大擺平安宴，宴請友宮、慰勞義工及基層人員，也象徵著法會功德圓滿。

妙雲宮為王禪老祖在台開基祖廟，最早建於日治時期，當時僅奉於家宅供人參拜，到二戰結束後才倡議建廟，於民國47年建廟安座，是板橋人重要的信仰中心之一，也是新北市唯一主祀王禪老祖的宮廟。

妙雲宮表示，國曆11月22、23、24日（農曆10月22、23、24日）一連三天舉辦王禪老祖安座紀念日法會暨「113年秋季祈安禮斗植福法會」拜斗活動，信眾參與踴躍很快就額滿，參與禮斗民眾以戶計算，每戶1斗，可寫上全家大小生辰八字，置於廟廳空間，法會3天期間請來得道大法師每天誦經禮懺，為民眾祈求賜福消災、延年益壽。

妙雲宮指出，每天除法會外，下午廟前廣場特地請來由人間國寶林竹岸藝師創立的民權歌劇團表演，民眾可自由進場觀賞歌仔戲劇演出，回味台灣經典；期間廟方提供免費福食與大家結緣同霑法喜，盼信徒們將福氣帶回家中。

妙雲宮提到，今法會最後一天晚上，將由主委施萬浤作東舉辦平安宴，宴請來參與的友宮人員，以及廟內義工與基層，大家聚在一起祭拜，答謝神賜平安後享用美食，而現場也有康樂隊演唱助興，讓廟口成為一個另類的嘉年華會。

新北民政局表示，妙雲宮主神王禪老祖，信眾多尊稱「先師公」、「師祖」、「老祖」，宮廟向來熱心公益，定期於廟埕辦理愛心捐血活動，今年就募集逾200袋鮮血，救人無數；每年普度供品分送慈善機構或愛心餐店家，每月初一、十五也提供福食，傳遞社會溫暖。