北市棒球勁旅 大理高中坦言：資源不如桃園新北

台北市立大理高中棒球隊是甲組勁旅，校方坦言「北市棒球人才外流確實嚴重」，不外乎學校知名度、學校提供資源量、家長對名校迷思3大原因。體育局將和遠雄協調，讓北市國高中棒球隊在台北大巨蛋比賽，「好場地培養出好選手」。

北市高中端現有鋁棒組、木棒組共5校球隊，其中大理國中部、高中部棒球隊共98名選手，近8年應屆畢業生獲選職棒選手5人，最知名是前職棒選手曹竣崵之子、味全龍投手曹祐齊。

大理高中校長楊廣銓說，培養人才原則是要確保每位選手在鋁棒組、木棒組都能上場。校方每年入學時都跟家長強調「取得穩定先發上場，才能被球探看見」，同時為學生規畫職涯，例如學餐飲，下午才到球場練習，藉此吸引更多學子留下。

不過，楊廣銓承認大理高中能提供給學生的獎勵補助、學雜費補助等資源，確實不如桃園平鎮高中、新北穀保家商優渥，經費來源為教育局與體育局、體育署，但北市給團體運動的獎勵條件較嚴苛，要求全國賽前3名者才有，盼未來能放寬，或媒合社會企業挹注資源。

體育局長王泓翔表示，北市較重視制度建立，不會刻意挖角明星選手，未來留才策略會與教育局共同研商，提高相關的獎勵補助，甚至盼攜手遠雄，提供大巨蛋給國高中棒球隊比賽，一起為國家培養優秀人才。