棒球好手外流 北市拚留人

中華隊在12強賽事獲得好成績，陣中有江坤宇等4人出身北市少棒選手，但其中2人升學到桃園平鎮高中、1人赴日，議員憂首都棒球人才長期流失；市長蔣萬安說，會了解選手或北市哪些方面需加強，實際訪談才能留才。

議員吳志剛指出，選手讀到高中，很多縣市就會搶人，北市培養9年的人才，最後跑到其他縣市，是台北市的損失。他舉例，中華隊江坤宇讀萬華東園國小升上長安國中，高中卻到桃園平鎮高中；曾頌恩社子國小升大理高中國中部，高中也去桃園平鎮；張奕赴日。只有朱育賢留下，其他在高中時期就被挖走了。

面對搶人大戰，教育局長湯志民表示，北市希望做三級到四級的銜接，也就是從小學、國中、高中和大學銜接，有系統培育北市的棒球人才，選手跟著隊伍一起成長，打球默契會更好；北市有培育金和獎勵金，希望每學期固定補助改善環境，例如協助就近住宿，因打棒球要很早起做團隊練習。

蔣萬安表示，這些選手最終加入國家隊，大家都樂見，如果從小就在台北市，高中也續留，當然最好，北市相對也要投入很多資源，會持續改善軟硬體和訓練的環境設備。教育局會盡快調查訪談，問小選手或職棒選手一路走來的過程，看看北市在哪些方面需加強，透過實際訪談留住優秀的棒球人才，也會參考外縣市做法，例如平鎮、穀保如何吸引棒球人才。