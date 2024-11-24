新北環狀線下月復駛 議員質疑高估運量

新北環狀線0403地震後梁柱位移，路線中斷迄今，運量腰斬，預計下月底搶通。議員發現明年度編列捷運運價補貼達6.78億元，質疑通車後無法馬上恢復搭乘旅次水準，認為市府太樂觀、高估預算。交通局表示，未達標不會動支所有補貼；新北捷運公司說，將推活動鼓勵搭乘。

環狀線地震後中和到板橋段中斷，目前修復進入最後一哩路，已經完成9處鋼箱梁復位，後續機電與軌道完成後，將交新北捷運公司測試，預計年底前復駛。

新北市議會正在分組審查各局處預算，交通局編列6.78億元補貼運價與票價差距，議員張嘉玲表示，中斷後環狀線運量只剩3萬人次，預算是以6.3萬人次預估恐不符實際情形，目前民眾搭乘信心不足，很多人回歸私人運具或尋求其他路線，年底復駛後，質疑不會馬上恢復中斷前水準。

交通局長鍾鳴時指出，新北捷運通車後，為鼓勵民眾搭乘，在醞釀養成期間，無法用核算的運價收費，因此票價與運價有差距。預估環狀線年底會恢復行駛，在未中斷前，明年預計運量可以達到每天7萬人次，但因發生災損，在預算補助時，已經保守估計以6.3萬人次來計算補貼金額。他坦言要很努力才能恢復先前水準，但就算沒有達到，補助經費也不會全給。

至於目前接駁公車部分，捷運公司統計目前每月約花費900萬元，事發至今已達6300萬元，張嘉玲認為這筆錢不該由新北埋單，相關鑑定結果出爐後，應向責任歸屬單位索討。

新北捷運公司表示，環狀線復原工程即將完成，將展開完整實車測試以確保行車安全；對於環狀線運量提升部分，將推動環狀線沿線優化轉乘接駁服務、時刻表調整、強化在地行銷、推出捷運忠誠旅客的優惠活動等，設法恢復環狀線的運量，提升搭乘旅次。