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12強賽／北市府實況轉播「台日大戰」 蔣萬安自曝帶「日本書」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市府今在市政大樓中庭實況轉播12強棒球賽「台日大戰」，市長蔣萬安自曝特別帶了一本「日本書（輸）」。記者林佳彣／攝影
北市府今在市政大樓中庭實況轉播12強棒球賽「台日大戰」，市長蔣萬安自曝特別帶了一本「日本書（輸）」。記者林佳彣／攝影

中華隊在12強棒球賽力退各國列強，明天將與日本隊爭冠軍，不過今晚仍要進行最後一場超級循環賽4強複賽「台日大戰」，北市府在市政大樓中庭架設250吋的LED大螢幕，吸引破千名球迷到場觀賽，現場座無虛席，人潮蔓延到大門口，熱情「台式應援」再現，氣氛熱絡，市長蔣萬安自曝特別帶了一本「日本書（輸）」。

今天下午不到4點30分，市府中庭已經有球迷入場，許多熱情球迷攜家帶眷到場響應，席地而坐先卡位，北市府從5點30分開始，不只味全龍隊啦啦隊小龍女開場表演暖身，還有應援教學，不少球迷們身穿球衣、手持加油棒、揮舞小國旗，展現應援團氣勢。

蔣萬安與味全龍隊啦啦隊、雙北世壯運吉祥物「壯寶」與北市府吉祥物「熊讚」現身，與在場球迷一起看直播，隔空為中華隊吶喊加油，讓所有人宛如親臨東京巨蛋現場，甚至使北市府化身為第二主場，為中華隊送上應援力量與遙遠祝福。

對於挺進冠軍戰，蔣萬安直呼「非常開心、很興奮」，今天算是前哨戰，也特別準備一本日本書（輸），大家先來應援熱身，明天最關鍵，市政大樓一樓現場實況轉播，再次歡迎大家來集氣加油。他歡迎大家大啖壽司、章魚燒、拉麵、鰻魚飯等各式各樣美食，「吃爆日本，中華隊奪冠。」

蔣萬安坦言，很希望中華隊能夠拿到第一名，這也是睽違非常多年後，能夠在世界棒球一級賽事進到冠軍戰。如果拿到金牌，總共會發出總共94萬9600元獎勵金給台北市選手、將近100萬元。

球迷吳先生表示，很多人沒辦法去東京看球賽，來市府直播活動可以一起同樂，盡情感受看球的樂趣，非常不錯，要是還有食物可以享用就更棒了。

球迷陳先生則說，今天來到市府的人比預期還多，放眼望去都看不到可行走的通道，心情相當興奮，但是現場大螢幕還是有點小，坐遠或坐偏一點的位置，就比較無法看到，建議天氣、時間許可的話，市府能在市民廣場舉辦漏天直播派對。

北市府今在市政大樓中庭架設250吋的LED大螢幕，吸引破千名球迷到場觀賽「台日大戰」。記者林佳彣／攝影
北市府今在市政大樓中庭架設250吋的LED大螢幕，吸引破千名球迷到場觀賽「台日大戰」。記者林佳彣／攝影
今天下午不到4點30分，北市府中庭已經有球迷入場，許多人攜家帶眷到場響應，席地而坐先卡位，不少球迷身穿球衣、手持加油棒、揮舞小國旗，展現應援團氣勢。記者林佳彣／攝影
今天下午不到4點30分，北市府中庭已經有球迷入場，許多人攜家帶眷到場響應，席地而坐先卡位，不少球迷身穿球衣、手持加油棒、揮舞小國旗，展現應援團氣勢。記者林佳彣／攝影
北市府今在市政大樓中庭架設大螢幕實況轉播12強棒球賽「台日大戰」。記者林佳彣／攝影
北市府今在市政大樓中庭架設大螢幕實況轉播12強棒球賽「台日大戰」。記者林佳彣／攝影
北市府今在市政大樓中庭架設250吋的LED大螢幕，吸引破千名球迷到場觀賽「台日大戰」。記者林佳彣／攝影
北市府今在市政大樓中庭架設250吋的LED大螢幕，吸引破千名球迷到場觀賽「台日大戰」。記者林佳彣／攝影
北市府今在市政大樓中庭架設大螢幕實況轉播12強棒球賽「台日大戰」，吸引破千名球迷同歡，現場座無虛席，人潮蔓延到大門口。記者林佳彣／攝影
北市府今在市政大樓中庭架設大螢幕實況轉播12強棒球賽「台日大戰」，吸引破千名球迷同歡，現場座無虛席，人潮蔓延到大門口。記者林佳彣／攝影

北市府 日本 蔣萬安

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