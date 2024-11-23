民進黨新北黨部板橋辦親子活動 吸引600人看戲
民進黨新北市黨部今天邀「天馬戲創作劇團」到板橋演出，湧入近600名觀眾。身兼黨部主委的立委蘇巧慧說，她會結合議員與黨公職力量帶來更友善親子環境，用心服務新北。
民進黨新北市黨部今天在台北紙廠簡易公園舉辦第3場「劇團FUN瘋日」系列親子活動，包括蘇巧慧、民進黨立委張宏陸及市議員石一佑、戴瑋姍與黃淑君到場參加。
蘇巧慧說，除了打造更友善的親子生活空間，她也非常重視地方發展，例如活動所在地的板橋浮洲地區，她就與民進黨立委吳秉叡、張宏陸和前立委羅致政共同爭取台65線增設「浮洲橋匝道」，縮短往返浮洲、樹林時間。她也會和民進黨新北黨部團隊結合議員力量，擴大服務量能，為民眾帶來更好生活。
石一佑說，她協助板橋14所學校改善校園環境及增置教學設備，持續要求教育局補助各級學校強化校園安全設備，改善人行環境及機車彎等。黃淑君表示，她成功爭取「來青社宅」出租，也爭取新北首個彩虹地景，及在435藝文特區增設多處停車場。
戴瑋姍說，她爭取多個共融遊戲場，並爭取板橋聯醫改建後引入兒童早療資源，及爭取「浮洲公立旗艦幼兒園」等多個公幼、非營利幼兒園，並擴大升級浮洲寵物公園，照顧毛小孩生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言