搶攻親子票 蘇巧慧辦親子活動兼宣傳地方建設

民主進步黨新北市黨部今天下午在新北板橋浮洲地區舉辦第三場「劇團FUN瘋日」系列親子活動，現場湧入近600位民眾觀賞精彩表演。蘇巧慧也趁著活動，宣傳在民進黨在浮洲地區建設，包括台65浮洲橋匝道與教育等建設，全力搶攻親子票。

今天下午活動現場台北紙廠簡易公園湧入近600位民眾，欣賞精彩的「天馬戲創作劇團」表演，大小朋友歡呼連連，氣氛輕鬆愉快。

蘇巧慧表示，感謝民進黨公共同舉辦親子活動，帶給板橋地區大小朋友難忘的假日回憶，她也會結合所有議員、黨公職的力量，持續為新北帶來更友善的親子環境，用心服務新北。

蘇巧慧表示，除打造更友善的親子生活空間，她也非常重視地方發展，他舉活動地點板橋浮洲地區，她與立法委員吳秉叡、張宏陸，和前立法委員羅致政共同爭取台65線增設「浮洲橋匝道」，縮短民眾往返浮洲、樹林的通勤時間，串連板橋、樹林、南新莊生活圈，為居民打造更便利的交通環境。

蘇巧慧大讚板橋在地議員各個「專業問政、用心服務」，為地方帶來更好的生活環境，她也會和民進黨新北市黨部團隊結合議員力量，擴大服務量能，要為民眾帶來更好的生活。

新北市議員石一佑表示，她重視師生校園環境，協助板橋14所學校改善校園環境及增置教學設備，同時持續要求教育局補助各級學校強化校園安全設備，並改善人行環境及機車彎等設施，為大小朋友打造更安全的交通環境。

新北市議員黃淑君提到，她持續積極照顧板橋市民生活，不僅成功爭取「來青社宅」出租，為年輕市民朋友打造更友善的居住環境，同時爭取新北第一個彩虹地景，以及在435藝文特區增設多處停車場，讓新北成為更友善、多元的城市。

新北市議員戴瑋姍指出，她長期重視親子權益，爭取多個共融遊戲場，同時爭取板橋聯醫改建後引入兒童早療資源，以及爭取「浮洲公立旗艦幼兒園」等多個公幼、非營利幼兒園，並擴大升級浮洲寵物公園，照顧新北「毛小孩」生活。

新北市議員山田摩衣議員說，她不只照顧年輕朋友，更重視長輩福利，成功爭取讓65歲以上長者使用敬老愛心卡，並推動喘息機構至少百家，提升照顧者生活品質，另外，也持續協助各校改善軟硬體設備，為孩子提供更好的學習環境。