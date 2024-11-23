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12強棒球台灣英雄見面會 26日新北歡樂耶誕城登場
世界12強棒球賽正進行中，中華隊拿到24日決賽門票。新北市體育局表示，為力挺台灣英雄，新北市體育局表示，今明2天舉辦直播派對，也為眾球迷謀福利，將盛大舉辦「世界12強棒球賽－台灣英雄見面會」，中華隊陣容教練、選手等7名，將在11月26日晚上7時在新北歡樂耶誕城與球迷見面。
體育局表示，中華隊在睽違21年後，以8比2大勝美國，這歷史一刻引發全台球迷瘋狂，新北市向台灣英雄致敬，將辦理見面會，目前確定出席的有打擊教練高國輝、王牌投手林昱珉、為12強而生的男人張奕、拆彈專家莊昕諺、江國豪、戴培峰、潘傑楷等人。
體育局表示，中華隊將與大家分享12強棒球賽參賽心得，並與球迷互動，機會難得，歡迎喜愛中華隊的朋友們11/26星期二晚間7時來和台灣英雄見面。
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