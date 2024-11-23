12強中華隊確定進決賽 蔣萬安連2天參加中、日大戰直播應援

世界12強棒球賽複賽今天晚間將上演中、日大戰，北市府將在市政大樓中庭架設大螢幕，直播號召球迷應援，今天下午美國隊以6比5擊敗委內瑞拉隊，幫助中華隊提前取得晉級冠軍戰的門票，台北市蔣萬安明天也將參加在市府中庭的直播，連續2天與球迷一同應援。

體育局在中華隊成功挺進在日本東京舉行的超級循環賽4強複賽，號召全台球迷一同為台灣強投豪打隔空應援，11月23、24日在北市府大樓一樓中庭架設大螢幕，直播台日大戰、最終決賽。

今天下午不到4點30分，市府中庭已經有球迷入場，北市府從5點30分開始，陸續有味全龍隊啦啦隊小龍女開場表演暖身、12強賽事影片播放、WBSC會歌與球隊國旗進場、中華隊球員介紹、雙方隊伍國（旗）歌演奏、應援教學。