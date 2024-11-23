聽新聞
0:00 / 0:00
12強中華隊確定進決賽 蔣萬安連2天參加中、日大戰直播應援
世界12強棒球賽複賽今天晚間將上演中、日大戰，北市府將在市政大樓中庭架設大螢幕，直播號召球迷應援，今天下午美國隊以6比5擊敗委內瑞拉隊，幫助中華隊提前取得晉級冠軍戰的門票，台北市蔣萬安明天也將參加在市府中庭的直播，連續2天與球迷一同應援。
體育局在中華隊成功挺進在日本東京舉行的超級循環賽4強複賽，號召全台球迷一同為台灣強投豪打隔空應援，11月23、24日在北市府大樓一樓中庭架設大螢幕，直播台日大戰、最終決賽。
今天下午不到4點30分，市府中庭已經有球迷入場，北市府從5點30分開始，陸續有味全龍隊啦啦隊小龍女開場表演暖身、12強賽事影片播放、WBSC會歌與球隊國旗進場、中華隊球員介紹、雙方隊伍國（旗）歌演奏、應援教學。
蔣萬安市政行程，原本只有今天參加直播活動，不過今天下午美國幫助中華隊提前取得晉級冠軍戰的門票後，中、日明天會再戰一場，爭取冠軍，蔣萬安也臨時新增行程，參加明晚的市府中庭直播活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言