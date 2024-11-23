北市「一號糧倉」整修完成全新回歸

照片取自臺北市政府

文化局推動「老房子文化運動計畫2.0」媒合立偕生活文化團隊修復及再利用歷史建築「北市一號倉庫」，將於113年11月22日盛大回歸。本次修復再利用工程耗資約3,900萬元，於112年12月進行修復工程，耗時約八個月時間，進行全面性細節檢修，包括建築物屋頂天窗、防水層、木構架、蟲蟻防治及廊道集水盆、廊道受潮木柱等因歲月而留下的損壞。再利用的部份，增設無障礙設施如樓梯升降椅的安裝，讓建築在保留其歷史風貌的同時，能夠更加符合現代使用需求。

文化局表示，「一號糧倉」原是承載著日治時期政府對米穀生產及輸出管制之歷史，臺北市文化局自2024月1月3日重新登錄歷史建築名稱為「北市一號倉庫」。立偕生活文化團隊則以「一號糧倉」品牌再次對外開放營業，營運環繞五糧「食糧-飲食文化、物糧-地方創生、心糧-共學成長、金糧-台灣風土、愛糧-文資保護」，既將中式茶飲、臺灣風土咖啡推廣給消費者，也將結合時藝多媒體擅長的藝文展演，在餐飲空間策展、利用複合空間舉辦共學廚房、年度文資論壇，去推廣藝術、食農教育、傳承文資保護精神。

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