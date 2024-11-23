歡樂耶誕城 魔幻變裝大遊行熱鬧踩街登場

照片為2023年資料照片，取自新北市政府

萬眾期待的「2024新北歡樂耶誕城」於11/15(五)盛大登場，璀璨魔幻的裝置與絢麗燈飾點亮周邊，奇幻趣味的系列活動更是不間斷，每週都有精彩活動與主題市集與大家同樂，「魔幻變裝童樂會」也於11/23 (六)及11/24 (日)熱鬧登場，歡迎大家一起變裝來新北歡樂耶誕城共創親子時光，為耶誕佳節留下滿滿幸福回憶！

新北市觀旅局表示，親子童趣的「魔幻變裝童樂會」即將於本週末華麗登場，活動特別呼應魔幻主題，於23日13時舉辦「魔幻耶誕變裝大遊行」，馬戲團哥哥姊姊將變裝現身新北市市民廣場與大家同樂，並於縣民新站路口及縣民新府路口定點發放耶誕小禮物，至中山路還能與耶誕老人互動及巡迴車合影，歡迎大家至主燈(縣民大道側)集合處報名參加，一起環繞廣場周邊道路踩街，感受熱鬧非凡的魔幻耶誕氛圍！精彩的不只遊行，舞臺區還有可愛活潑的動物玩偶互動秀「狐蒙變變變」、「可愛動物見面會」及「耶誕奇奇寶貝腹語秀」，加上充滿童趣色彩的夢幻唱跳表演「MOMO家族帶動跳」、「魔幻旋律變變變」及「魔幻泡泡童樂會」，以及驚奇獨特的「耶誕馬戲秀」、「魔幻歡樂耶誕秀」、「魔幻嘉年華馬戲秀」及「奇幻互動秀」，將與大家共度充滿魔幻與歡樂的美好時光！

觀旅局指出，「魔幻變裝童樂會」活動次日舞臺表演同樣魔幻有趣，將有歡樂節慶氛圍「耶誕唱祝福」演出，以及展現神奇技藝與現場大小朋友互動體驗的「魔幻奇蹟劇場」、「歡樂耶誕驚奇秀」及「夢幻泡泡樂園」，還有奇幻逗趣的「親子故事屋 耶誕帶動跳」、「耶誕喜劇 加減成廚」及「恐龍家族互動秀」，再加上融合專業特技與馬戲的「花式雜耍耶誕派對」、「恐龍奇幻大冒險」及「特技小巨人的耶誕特技」等，讓大小朋友在充滿魔幻耶誕氛圍的表演下，共同創造奇蹟與笑聲！

活動兩日現場除了滿滿歡樂童趣的表演外，更與「有趣市集」合作進駐40組攤商，以「變裝派對」及「奇幻魔力」等元素呈現出魔幻幸福的市集攤位，將為大家打造出好吃又好玩的歡樂童樂會！市集攤位將於兩日11時至22時熱鬧營業，舞臺表演則從13時至17時30分陪伴大家歡笑不間斷！而11/24(日)當日若市民廣場直播第3屆世界12強棒球賽中華隊賽事，魔幻變裝童樂會舞臺活動將在站前廣場西側光影廣場舉辦(捷運板南線板橋站3號出口）。

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