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化身古人體驗「茶百戲」 茶博館玩穿越

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自穿越 ChuanYue-文化活動體驗

新北市坪林茶業博物館「茶與王」特展，展出東、西方歷代皇家茶文化故事，自開展以來廣獲各界好評，館方特別加碼於11月30日(六)推出「茶百戲工作坊」，邀請民眾穿著漢服化身古人，體驗在茶湯上作畫的「茶百戲」技藝，感受風雅的飲茶樂趣！

坪林茶業博物館表示，茶風興盛的宋代，從皇室貴族到平民百姓皆流行「點茶」，即透過手持茶筅擊拂茶碗中的水及茶粉，追求在茶湯表面形成乳白色泡沫，也是日本茶道的原型。有「茶學皇帝」之稱的宋徽宗，便是熱衷點茶的高手，甚至還自創了集點茶技巧之大成的「七湯點茶法」，而宋代在皇室引領下，更發展出了融合水墨畫技巧的「茶百戲」娛興技藝，在茶湯表面描繪出花鳥、山水等圖案，堪稱現代咖啡拉花始祖。因此，茶博館特別舉辦「茶百戲工作坊」活動，帶領大眾親身體驗這項獨特又充滿雅趣的宋代飲茶密技。

此外，「茶與王」特展為了呈現出皇城恢弘的氣勢，打造氣勢磅礡的宮廷風場景，從華麗的宮門進入展場，彷彿身歷其境體驗古代百姓奉召進宮的感受。館方也運用大量數位科技設計沉浸式互動體驗，讓古畫中的明太祖朱元璋、乾隆皇帝、慈禧太后、英王查理二世夫婦等，都活靈活現張口說話，娓娓道出他們與茶的愛恨情仇。11月30日參與活動的民眾，還能穿上唐宋漢服逛展覽，感受截然不同的博物館觀展體驗。

聚傳媒

博物館 漢服

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