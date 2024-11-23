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小青新手沖咖啡賽 今明兩天香溢新北碧潭

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市農業局長諶錫輝(右5)今日出席小青新咖啡節，邀請民眾週末到碧潭品咖啡。記者李定宇／攝影
新北市農業局長諶錫輝(右5)今日出席小青新咖啡節，邀請民眾週末到碧潭品咖啡。記者李定宇／攝影

新北希望市集今明兩日於新店碧潭東岸廣場舉辦小青新咖啡節，活動現場展售各式咖啡及手沖咖啡比賽，另外也融入新北特色農產的特調飲品及美食，能買到新北優質農特產品及職人們精美手作文創商品。

新北市農業局輔導新北碧潭希望市集與斜槓職人團隊及台灣咖啡發展協會合作辦理小青新咖啡節，現場共計有72個展售攤位，參與品牌數超過100家，推廣在地農產、精選咖啡、甜點、特調飲品及斜槓職人們創作的手工小物。

咖啡節同時辦理珈發盃大型咖啡沖煮競賽，分為學生組和成人組，共59位選手參賽，透過咖啡的風味、酸甜、餘韻、平衡及整體共5大面向進行評比，從2天賽事中評選出最佳的手沖咖啡，現場也邀請街聲人氣歌手與實力唱將，明日將有宋家耘、倚瑄、莊蕎嫣及Crystal念萱等藝術家在小青新的舞台現場表演。

新北市農業局長諶錫輝表示，希望市集與咖啡作結合讓民眾及咖啡愛好者們齊聚一堂，品嘗咖啡也更加認識新北好茶及優質農產，也鼓勵大家多多到19處新北希望市集據點，選購當季農特產一同遊當地、食當季。

新北希望市集今明兩日於新店碧潭東岸廣場舉辦小青新咖啡節，活動現場展售各式咖啡及手沖咖啡比賽。記者李定宇／攝影
新北希望市集今明兩日於新店碧潭東岸廣場舉辦小青新咖啡節，活動現場展售各式咖啡及手沖咖啡比賽。記者李定宇／攝影

咖啡 斜槓

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