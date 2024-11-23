環狀線中斷後運量腰斬復駛在即 議員關注如何恢復運量

新北市府明年度編列6.78億補貼環狀線運價與票價差異，是以每天6.3萬人次預估，但0403地震後路線中斷，運量腰斬只剩一天3萬人次，議員質疑，年底復駛後能否馬上恢復以往水準，認為預算高估。交通局表示，恢復中斷前水準是努力目標，就算沒達標，也不會都全補貼；新北捷運表示，將推出系列活動，恢復環狀線運量並提升搭乘旅次。

新北環狀線0403地震受創，中和-板橋段中斷，目前修復進入最後一哩路，已經完成9處鋼箱梁復位，後續機電與軌道完成後，將交由新北捷運公司測試，預計年底前復駛。

新北市議會目前正在分組審查各局處預算，新北市交通局編列6.7億元補貼運價與票價差距，是以每天6.3萬人次估算。

新北市議員張嘉玲指出，中斷後環狀線運量只剩3萬，預算是以6.3萬人次預估，是否能符合實際情形？現在重點在民眾搭乘環狀線的信心不足，沒人敢搭，這些補貼用得完嗎？

交通局長鍾鳴時指出，新北捷運通車後，為了鼓勵民眾搭乘，在醞釀養成期間，無法用核算的運價收費，因此票價與運價有差距。

鍾鳴時說，預估環狀線年底會恢復行駛，在未中斷前，明年預計運量可以達到每天7萬人次，但因發生災損，在預算補助時，已經有保守估計以6.3萬人次來計算補貼金額。

張嘉玲說，目前運量腰斬只剩3萬人次，民眾對環狀線信心不足，很多人都回歸私人運具，或尋求其他路線，年底復駛後，是否會馬上恢復中斷前水準？

鍾鳴時坦言「要很努力」，當然希望恢復先前水準，就算沒有達到，補助經費也不會全給。

至於目前接駁公車部分，捷運公司在審查會中指出，統計目前一個月約要花費900萬元，事發至今已花費6300萬元，張嘉玲也質疑到底這些錢到底要不要得回來。

新北捷運表示，環狀線復原工程即將完成，新北捷運將展開完整實車測試以確保行車安全；對於環狀線運量提升部分，將推動環狀線沿線優化轉乘接駁服務、時刻表調整、強化在地行銷、推出捷運忠誠旅客的優惠活動等，以恢復環狀線的運量並提升搭乘旅次。