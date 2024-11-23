北市殯葬火化量吃緊研議增設火化爐 議員憂空汙增

北市殯葬處積極推動二殯火化爐汰換及空汙防制設備升級，提升火化場效能及空氣品質，同時為因應未來人口老化，評估未來所需火化量能，規畫除原有的14座火化爐外，研議再增設，但近年來外縣市來二殯火化件數增加，光是新北市就占近3成，議員憂心造成空汙增加。對此，北市殯葬處坦言火化量能吃緊，但增設火化爐數量仍須研議。

二殯(懷愛館)火化場配有14座火化爐及7套空汙設備，北市殯葬處正辦理火化爐汰換工程，計畫今年至明年完成8座火化爐汰換，115年至117年再汰換6座，提升火化處理量與效率。殯葬處日前也赴議會民政委員會做專案報告，為確保火化場排放符合標準，除配合環保局進行抽測外，也委託專業廠商定期檢測全套空汙設備，排放符合標準，確保周邊環境生態及居民健康。

不過，議員曾獻瑩指出，新北市人口多於台北市，但火化量卻比台北市低，且台北市已進入超高齡社會，未來火化量只會增、不會減，目前14爐不夠用，未來增設在在人口密集的地方，將增加幾爐？他要求要列入嚴格的空氣指標，原本14座火化爐配7套空汙設備是「2對1」未來1座火化爐對應1套空汙設備的升級方案，也要先讓民眾知道。

議員游淑慧表示，北市在六都中土地最小，火化量最多，目前火化費用，台北市民2千元 ，非設籍北市6千元，是否考慮加大差距，以減少跨縣市來火化的量，減低北市壓力，因為火化量高，機器耗損也高，未來要增設火化爐，居民反對的聲浪也高。她強調，不是北市自私，因為北市環境就是如此，市民離殯葬設施太近，心理、交通上有有很大的困擾。

北市殯葬處長張世昌指出，全國邁向超高齡化社會，人口老化問題日益嚴重，造成全國火化量持續攀升，懷愛館因地近新北市永和、新店及深坑等，又因禮廳充足、設施新穎及完善服務，成為雙北市民治喪首選，服務外縣市亡者比例高達3成，致懷愛館火化場111及112年全年度火化量位居全國之冠。

張世昌坦言，北市火化爐吃緊，已經出現要停等的狀況，為因應未來需求，北市正評估未來火化需求及所需火化設備，以滿足未來市民治需求。至於要增加幾座火化爐，目前還在先期規畫中，且未來還須要做環評，先期評估結果，預計明年2、3月會出爐。