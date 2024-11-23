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賀聖宮今清醮遶境 五股家具行董座打金牌獻賀
五股賀聖宮為慶祝廟殿圓滿落成，今日起舉辦「慶成謝土祈安三朝清醮」活動，新北市府副秘書長柯慶忠上午代表市長侯友宜前往參拜，沿路店家也鳴炮歡迎，五股家樂福家具行董座黃昆炎更打金牌敬獻，民政局表示，賀聖宮清醮法會後續還有施放彩燈、水燈及彩船等活動。
五股賀聖宮宮主王美雲為麗寶集團董事長吳寶田夫人，王美雲表示民俗信仰中，廟宇落成日會於請示神明後擇定，並預留一小處，作為最後完工的象徵。賀聖宮自2002年建立，2018年安座入廟，訂於今年12月1日辦理安龍謝土祈安儀式。
今賀聖宮邀請近20間友宮一起清醮（答謝神明庇護之恩、祈求風調雨順）遶境，沿途受到五股店家熱烈歡迎，當地大型家具行五股家樂福董事長黃昆炎特定訂製金牌敬獻，總經理黃振昌也說，賀聖宮落成後眾多香客前來，不僅庇佑當地居民，也造福五股地方發展，地方居民獲益良多。
民政局表示，今清醮活動並有高蹺陣、鬥牛陣及國樂等民俗技藝表演，宮主王美雲一起為遶境隊伍點燃起馬炮，也為清醮法會揭開序幕。 賀聖宮後續規劃施放彩燈、水燈及彩船等活動，祈求新北風調雨順、合境平安。
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