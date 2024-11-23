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歷史建築「北市一號糧倉」 老房子耗資3900萬整修全新回歸

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
歷史建築「北市一號糧倉」修復再利用工程耗資約3900萬元，去年12月啟動，耗時8個月全面性細節檢修。圖／台北市文化局提供
歷史建築「北市一號糧倉」修復再利用工程耗資約3900萬元，去年12月啟動，耗時8個月全面性細節檢修。圖／台北市文化局提供

今年初被登錄為歷史建築的「北市一號糧倉」，民間企業歷經8個月、耗資3900萬元修復再利用工程，昨天全新回歸，新空間推廣飲食文化且結合藝文展演，攜手公益組織即日起至明年1月推出「松山交點」畫展，部分展覽收益將捐贈成大傷口修復與再生中心。

「一號糧倉」承載日治時期政府對米穀生產及輸出管制的歷史，經文化局今年1月3日重新登錄歷史建築為「北市一號倉庫」。

北市2013年率先全國首創「老房子文化運動計畫」，立偕生活文化團隊是首批投入團隊之一，2013年投入、2016年對外開放營業，經過9年使用契約屆期，文化局重新對外公告招標，經評選，該團隊取得經營並投入修復及再利用經費。

立偕生活文化團隊投入「老房子文化運動計畫2.0」，去年12月啟動修復及再利用工程，耗時8個月全面性細節檢修，包含建築物屋頂天窗、防水層、木構架、蟲蟻防治及廊道集水盆、廊道受潮木柱等因歲月留下的損壞；再利用部份則增設無障礙設施，如樓梯升降椅的安裝，讓建築兼具歷史風貌保留、符合現代使用需求。

文化局說，立偕生活文化團隊以「一號糧倉」品牌再次對外開放營業，營運環繞五糧「食糧-飲食文化、物糧-地方創生、心糧-共學成長、金糧-台灣風土、愛糧-文資保護」，不只推廣中式茶飲、台灣風土咖啡，也在餐飲空間策展，利用複合空間舉辦共學廚房、年度文資論壇，去推廣藝術、食農教育、傳承文資保護精神。

文化局表示，立偕生活文化團隊投入老房子文化運動十餘年，此次攜手公益組織「點點善」推出「松山交點」展覽，結合藝術與公益，邀請身心受限者與知名藝術家合作創作，展期即日起至明年1月5日，部分展覽收益將捐贈成大傷口修復與再生中心，持續支持社會身心受限者共創計畫。

歷史建築「北市一號倉庫」歷經8個月、耗資3900萬元修復再利用工程，即日起全新回歸。圖／台北市文化局提供
歷史建築「北市一號倉庫」歷經8個月、耗資3900萬元修復再利用工程，即日起全新回歸。圖／台北市文化局提供
歷史建築「北市一號糧倉」新風貌，經營團隊盼將喝茶文化帶入年輕世代，並將茶融入台菜、甜點、飲品中。圖／台北市文化局提供
歷史建築「北市一號糧倉」新風貌，經營團隊盼將喝茶文化帶入年輕世代，並將茶融入台菜、甜點、飲品中。圖／台北市文化局提供

北市 文化局 歷史建築

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