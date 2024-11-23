北市清潔隊盼首都加給 蔣萬安允向中央爭取

本報日前獨家報導，北市環保局長徐世勲為基層請命，盼爭取清潔員的「首都加給」，清潔獎金從現有1萬提升至1.5萬元。北市議員陳炳甫昨在議會總質詢，請市長蔣萬安到行政院會向中央爭取，蔣允諾會積極爭取。

北市議員闕枚莎昨先在議會請蔣萬安和警察局、消防局長等列席官員上台，共同宣示、並簽名連署，希望將首都警消加給，提升為1.5至2倍，並請蔣萬安赴行政院會時，將連署函送給院長卓榮泰。

陳炳甫直言，警消加給中央有母法可調整，但清潔獎金全國一致，北市清潔隊員沒有首都加給，也因為母法沒改的情況下，北市也無法這麼做。建議蔣萬安到行政院會，除爭取警消首都加給，也向中央反映清潔隊首都加給。

陳炳甫指出，各縣市都有路跑、活動，就連颱風，清潔隊都要去幫忙。北市又因「垃圾不落地」政策，若垃圾車晚幾分鐘到場，許多民眾就不耐煩或對清潔隊員惡言相向，基層壓力非常大。且北市陳抗較多，第一線警察維持秩序，活動結束後，是清潔隊出動掃垃圾。

蔣萬安回應，他非常重視清潔隊員的權益，清潔隊員確實非常辛苦，北市清潔獎金從原本8000元調漲到1萬元，駕駛安全獎金也給1500元，另修訂團體協約，從過年、端午節、中秋節到現在加上清明節，都是加一補一。

而爭取首都加給，蔣說，因北市境內活動多，包含跨年、陳抗等，後續清潔隊員要辛苦恢復市容，「我們會來積極爭取」。