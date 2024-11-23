空汙季來臨 雙北嚴抓高汙染車

進入冬天空汙季，各地嚴查，新北環保局用遙測技術結合即時車牌辨識系統，查出109輛疑為高汙染車，花蓮市一家固體燃料製造廠連日悶燒，民眾有頭暈、噁心症狀，憂有戴奧辛物質，環保局開罰廠商10萬並停工，並請中央派員測汙染物質。

冬季時，東北季風易將境外汙染物一波波移入，使台灣空汙濃度提升，秋季開始的高壓迴流天氣型態又使大氣擴散不佳，各地嚴查境內汙染源。

台北環保局表示，北市將轄內柴油車出沒頻繁的觀光景點、轉運站、焚化廠、機場及重要道路等14處，設為空氣品質維護區，數量為全國最多。在交流道、快速道路架設遙測設備，取締高汙染汽柴油車；今年度與工研院合作導入機車攔檢快篩，先篩出有汙染的機車再檢驗，攔檢量能可擴大為平常的3倍。

新北環保局在八里台北港內，首度運用遙測技術結合即時車牌辨識系統，查核高汙染柴油車，新型柴油車大多能符合排煙不透光率檢測，有些車主為節省成本，非法拆除或改裝排放控制設備，導致車輛排放大量氮氧化物（NOx），對人體健康影響深遠，會引發眼睛刺激、呼吸道不適，甚至是肺部疾病。

環保局指出，系統上路兩周即檢測4851輛次的柴油車，篩選出109輛疑似為高汙染車輛，直接將這些車輛列入黑名單即時攔檢，將依空汙法處最高6萬元以下罰款，並要求限期改善，未改善可依次處罰。

花蓮市美崙地區因燃料廠起火造成的惡臭持續近一周，還有民眾出現頭暈、噁心症狀。縣議員魏嘉賢表示，這幾天接獲大批居民反映，臭味嚴重影響生活，更擔心健康受影響。

魏嘉賢說，惡臭不但影響花蓮市，甚至飄到鄰近的吉安鄉，影響範圍之廣前所未有，且悶燒的原料含有塑膠與木屑等混合材質，過程是否可能產生劇毒的戴奧辛？縣府應該立即派員檢查。

環保局表示，進廠發現原料堆置區仍疑似悶燒，採樣確認周界異味已超標，依空氣汙染防治法罰10萬，同時在下風處採樣，送環境部認證的檢測機構成分分析，預計1周內有結果，環境部也派員檢測，初步未查出戴奧辛，但仍要進一步分析。