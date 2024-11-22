體育局：重機長期占用運動中心車位 北市將上鎖
台北市體育局今天表示，將會同警方把長期占用運動中心機車格的大型重型機車上鎖，並嚴令中心今年底前建置機車停車收費系統與機制。
媒體報導，大型重機長期占用士林運動中心免費機車停車格。體育局以新聞稿表示，已要求士林運動中心於停車場、中心官網公告違規占用車主限期於明下午3時前移車，屆期仍違停車輛，體育局將會同警方鐵腕強制上鎖。
此外，體育局已嚴令中心依照使用者付費精神，須於今年底前建置機車停車收費系統與機制，根本性杜絕占用機車格問題。
體育局將持續派員加強嚴格巡檢12運動中心，對於委外廠商經營或管理缺失等，必依契約裁處，務必保障所有運動市民權益。
體育局說，免費停車格本意是為了方便運動的民眾，很遺憾有這麼缺乏公德心的行為，中心持續貼單勸導仍未能遏止，體育局除嚴正譴責違規使用車主，也將對中心消極管理進行裁處。
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