快訊

12強賽／搶冠軍賽門票 中華隊押王牌林昱珉先發戰日本

體育局：重機長期占用運動中心車位 北市將上鎖

中央社／ 台北22日電

台北市體育局今天表示，將會同警方把長期占用運動中心機車格的大型重型機車上鎖，並嚴令中心今年底前建置機車停車收費系統與機制。

媒體報導，大型重機長期占用士林運動中心免費機車停車格。體育局以新聞稿表示，已要求士林運動中心於停車場、中心官網公告違規占用車主限期於明下午3時前移車，屆期仍違停車輛，體育局將會同警方鐵腕強制上鎖。

此外，體育局已嚴令中心依照使用者付費精神，須於今年底前建置機車停車收費系統與機制，根本性杜絕占用機車格問題。

體育局將持續派員加強嚴格巡檢12運動中心，對於委外廠商經營或管理缺失等，必依契約裁處，務必保障所有運動市民權益。

體育局說，免費停車格本意是為了方便運動的民眾，很遺憾有這麼缺乏公德心的行為，中心持續貼單勸導仍未能遏止，體育局除嚴正譴責違規使用車主，也將對中心消極管理進行裁處。

車主 運動 體育

延伸閱讀

北市財政局盤點市長施政亮點 人均減債1萬元

回響／北市清潔隊員盼「首都加給」 蔣萬安允諾向中央爭取

大巨蛋再度漏水 北市體育局2度開罰累計190萬元

歡慶中華隊進軍東京 北市體育局加送100U幣

相關新聞

蔣萬安「三冠王」成績單出爐 每年減債84億超越柯文哲

台北市財政局盤點近2年執政亮點，發布「三冠王」成績單。財政局長胡曉嵐指出，北市府首發政府永續債，累計發行金額為全國之冠，...

工安意外恐讓新北三重第二行政中心延後完工？ 工務局：待評估

新北市三重第二行政中心工程，今天發生工安意外，造成1死3傷，新北市勒令停工，由於第二行政中心牽涉各局處擴充空間與板橋醫療...

新北石門核子事故演練逼真 集合防災社區動起來

新北市石門區公所辦理「113年核子事故區域防災社區民眾防護演練」，來到草里里的演練，另外還有乾華里也參與其中，展現跨社區合作的精神。而雖然核一廠已經停止運轉，不過使用過的燃料棒仍貯存在廠內，因此透過定期的演練讓民眾知道當核子事故發生時該何去何從還是相當重要的防護工作。

新北雙溪新基里共餐不畏寒冷滿座 公所加碼送白米150公斤

雙溪區新基里每個月一次的老人共餐，都有將近百人參加，今(22)日即使天氣冷颼颼的，但還是高朋滿座，相當熱鬧，雙溪區公所團隊也加碼贈送由地方善心人士捐贈的白米，共計150公斤，讓共餐資源更無虞。

新北汐止康寧街邊坡巨石崩落 區公所動員機具搶災

汐止區連續下了快一個月的雨，今(22)日在康寧街靠近885巷的邊坡，發生巨石崩落，雖然正值上班尖峰時間，幸好沒有傷及人車，汐止區公所也緊急調來大型機具人員進行搶災，預計晚間七點完成，後續也會呈報市府做進一步的災後復建工程，穩固邊坡。

新北汐止中正市場老舊翻新 原地拆除重建2年完工

汐止區中正老街裡的公有市場，使用超過50年，建物早就老舊也是危樓，所以，新北市政府也開始進行一連串的原地改建工程，先將攤商遷移到公園路上的臨時攤位區後，目前老舊市場也做進行建物拆除，接下來原地重建，預計2年的時間，要展現新風貌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。