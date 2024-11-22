體育局：重機長期占用運動中心車位 北市將上鎖

新北市石門區公所辦理「113年核子事故區域防災社區民眾防護演練」，來到草里里的演練，另外還有乾華里也參與其中，展現跨社區合作的精神。而雖然核一廠已經停止運轉，不過使用過的燃料棒仍貯存在廠內，因此透過定期的演練讓民眾知道當核子事故發生時該何去何從還是相當重要的防護工作。

2024-11-22 19:09