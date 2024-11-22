新北汐止康寧街落石崩塌 晚間搶修完畢後續復舊
新北市汐止區公所今天表示，廠商調度機具增援趕工後，晚間7時許，終於將山坡土石崩塌的康寧街885巷搶修完畢。後續將於收尾後，全面恢復交通，並與市府養工處研商復舊方案。
汐止區康寧街885巷道路，今天上午近8時發生大量土石崩落，大量巨岩土石差5公尺就砸中公車候車亭。林慶豐告訴中央社記者，崩塌處原為綠色植物被覆山坡地，因土石崩塌裸露出大量土黃色岩石，碎裂的土石散落在人行道與車道上，令人觸目驚心。
區公所據報後，出動「小山貓」鏟土機與怪手搶修，由於落石巨大，必須破碎後清運，陸續增援大型怪手趕工搶修。原預計下午完工，林慶豐晚間告訴中央社記者，直到晚間7時許才大致告一段落。
他說，後續收尾的工程持續，還有一些倒塌的植物需要移除清運，預估在晚間8時30分才能全面恢復交通順暢。至於後續的維護，將與市府養工處一同協商，規劃將山坡地護欄修復的方案。
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