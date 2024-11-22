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蔣萬安「三冠王」成績單出爐 每年減債84億超越柯文哲

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安。本報系資料照／記者余承翰攝影
台北市長蔣萬安。本報系資料照／記者余承翰攝影

台北市財政局盤點近2年執政亮點，發布「三冠王」成績單。財政局長胡曉嵐指出，北市府首發政府永續債，累計發行金額為全國之冠，另外，民間投資金額、營利事業銷售額也是全國之冠，至於累計減債金額中，台北市長蔣萬安任內平均每年減債84億元，超越自詡還債第一名每年減債71億的前台北市長柯文哲。

今年1月台北市率先全國推出首檔政府社會責任債券，運用台北市優勢的捷運路網，成功結合聯合國永續發展目標（SDGs），以創新財政工具，累計發行永續債金額達100億元，榮獲2024年「天下城市治理卓越獎」開創獎肯定，1年節省債息支出約7千萬元。

胡曉嵐指出，去年北市民間投資金額高達270億餘元，獲財政部頒發招商卓越獎肯定，更帶動北市去年營利事業銷售額創下17.1兆元的新高紀錄，均為全國地方政府之冠。

蔣萬安至2022年底上任至今年9月底，北市債務未償餘額實際數由898億元下降至729億元，累計減債169億元，明年預算編列債務還本85億，累計減債254億元，人均負債亦將由上任時3.6萬元大幅下降至2.6萬元，人均負債減債1萬元，今年因還債節省的債息支出約1.7億元。

胡曉嵐說，前市長陳水扁任內平均每年還債9.45億元、前市長郝龍斌任內平均每年還債28.75億元、前市長柯文哲任內平均每年還債71.25億元、蔣市長任內平均每年還債84.5億元。

永續 負債

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