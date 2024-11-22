新北汐止中正市場老舊翻新 原地拆除重建2年完工

汐止區中正老街裡的公有市場，使用超過50年，建物早就老舊也是危樓，所以，新北市政府也開始進行一連串的原地改建工程，先將攤商遷移到公園路上的臨時攤位區後，目前老舊市場也做進行建物拆除，接下來原地重建，預計2年的時間，要展現新風貌。

新北市政府推動公有市場改建改造計劃也將中正市場列入，營造特色市場並且提供更好的採買環境，而目前的進度是在將裡頭的攤商都遷到公園路上的中繼市場後，緊接著也開始進行建物拆除工作。

中正市場自治會長陳先生，現在原本的攤商都搬到剛做好的臨時的中繼市場做生意，現在原有市場拆除重建，很期待未來新的市場趕快建好，讓採買民眾有更明亮舒適的買菜環境。

新北市議員張錦豪表示，中正公有市場已經開始在拆，中繼市場已經規劃好了，原有的市場在拆除大概一個多月後，就會重建，預計在2年後，也就是115年12月會完工啟用，一樓會規劃66個攤位，有生食區、熟食區，二、三樓則是有複合景觀餐廳，Ｂ1地下室的部分，會規劃17個停車位，新的市場規劃為比較現代化、乾淨明亮的設施，把生食區、熟食區、景觀餐廳都規劃出來，提升市場環境品質，也成為在地地標。