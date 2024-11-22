快訊

國一新營北上路段7車追撞！回堵5公里 2車翻覆2人送醫

地牛翻身！台南麻豆晚間6時45分規模4.0地震 最大震度4級

新北汐止中正市場老舊翻新 原地拆除重建2年完工

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區中正老街裡的公有市場進行建物拆除，接下來原地重建，預計2年的時間，要展現新風貌。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區中正老街裡的公有市場進行建物拆除，接下來原地重建，預計2年的時間，要展現新風貌。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區中正老街裡的公有市場，使用超過50年，建物早就老舊也是危樓，所以，新北市政府也開始進行一連串的原地改建工程，先將攤商遷移到公園路上的臨時攤位區後，目前老舊市場也做進行建物拆除，接下來原地重建，預計2年的時間，要展現新風貌。

新北市政府推動公有市場改建改造計劃也將中正市場列入，營造特色市場並且提供更好的採買環境，而目前的進度是在將裡頭的攤商都遷到公園路上的中繼市場後，緊接著也開始進行建物拆除工作。

中正市場自治會長陳先生，現在原本的攤商都搬到剛做好的臨時的中繼市場做生意，現在原有市場拆除重建，很期待未來新的市場趕快建好，讓採買民眾有更明亮舒適的買菜環境。

新北市議員張錦豪表示，中正公有市場已經開始在拆，中繼市場已經規劃好了，原有的市場在拆除大概一個多月後，就會重建，預計在2年後，也就是115年12月會完工啟用，一樓會規劃66個攤位，有生食區、熟食區，二、三樓則是有複合景觀餐廳，Ｂ1地下室的部分，會規劃17個停車位，新的市場規劃為比較現代化、乾淨明亮的設施，把生食區、熟食區、景觀餐廳都規劃出來，提升市場環境品質，也成為在地地標。

中繼市場 攤商

延伸閱讀

影／汐止連日雨！汐萬路大石崩落險砸公車亭…通勤民眾：嚇人

影／車故障不及放三角標誌 國1南下汐止段3車追撞3人都送醫

疑天雨路滑 中山高南下汐止路段 3車追撞2傷

就是挺新北消防 汐止善心人士捐2輛災情勘查車

相關新聞

新北石門核子事故演練逼真 集合防災社區動起來

新北市石門區公所辦理「113年核子事故區域防災社區民眾防護演練」，來到草里里的演練，另外還有乾華里也參與其中，展現跨社區合作的精神。而雖然核一廠已經停止運轉，不過使用過的燃料棒仍貯存在廠內，因此透過定期的演練讓民眾知道當核子事故發生時該何去何從還是相當重要的防護工作。

新北雙溪新基里共餐不畏寒冷滿座 公所加碼送白米150公斤

雙溪區新基里每個月一次的老人共餐，都有將近百人參加，今(22)日即使天氣冷颼颼的，但還是高朋滿座，相當熱鬧，雙溪區公所團隊也加碼贈送由地方善心人士捐贈的白米，共計150公斤，讓共餐資源更無虞。

新北汐止康寧街邊坡巨石崩落 區公所動員機具搶災

汐止區連續下了快一個月的雨，今(22)日在康寧街靠近885巷的邊坡，發生巨石崩落，雖然正值上班尖峰時間，幸好沒有傷及人車，汐止區公所也緊急調來大型機具人員進行搶災，預計晚間七點完成，後續也會呈報市府做進一步的災後復建工程，穩固邊坡。

新北汐止中正市場老舊翻新 原地拆除重建2年完工

汐止區中正老街裡的公有市場，使用超過50年，建物早就老舊也是危樓，所以，新北市政府也開始進行一連串的原地改建工程，先將攤商遷移到公園路上的臨時攤位區後，目前老舊市場也做進行建物拆除，接下來原地重建，預計2年的時間，要展現新風貌。

來新莊「踅街」 11/23日馬戲雜耍跑街、音樂演出

「藝起來新莊串門子」自109年起辦理，新北市文化局每年都用不同的方式，推廣新莊在地文化，今年自即日起至11月30日，以「新莊好奇廟」為主題，透過系列活動串聯新莊廟街廟宇、美食、藝文場館。11月23日主

北市萬華再生家具場11/23重新開幕 送限量早鳥禮

闊別已久、位於環河南路2段柳鄉大樓的「萬華再生家具展示場」，建物結構及耐震度增強工程已於日前完成，將於23日再次閃亮登場。臺北市環保局21日表示，重新開幕首日前200名到場民眾，可獲得早鳥禮「木制手機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。