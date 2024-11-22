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新北汐止康寧街邊坡巨石崩落 區公所動員機具搶災

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區連續下了快一個月的雨，康寧街發生巨石崩落，區公所也緊急調來大型機具人員進行搶災，預計晚間七點完成清除工作。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區連續下了快一個月的雨，康寧街發生巨石崩落，區公所也緊急調來大型機具人員進行搶災，預計晚間七點完成清除工作。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區連續下了快一個月的雨，今(22)日在康寧街靠近885巷的邊坡，發生巨石崩落，雖然正值上班尖峰時間，幸好沒有傷及人車，汐止區公所也緊急調來大型機具人員進行搶災，預計晚間七點完成，後續也會呈報市府做進一步的災後復建工程，穩固邊坡。

一早大約7點50分，邊坡大量土石衝破原本的鋼軌椿防護網，整片崩落下來，其中有一塊巨石就有一層樓三米高，幸好當時沒有人車經過，不過，大量的土石佔據道路及人行道，因為，當時是上班尖峰時間，除了員警現場指揮交通，汐止區公所也緊急請廠商進場搶災，大型怪手、山貓進駐，因為，石頭實在太巨大，也在現場先震碎再清運。

江北里長謝祚敏說，今天一早邊坡土石掉下來發出巨響，幸好剛好沒有人車經過，第一時間也通報汐止區公所，區長也緊急調廠商來搶災處理，同時員警也在現場指揮交通，讓車能夠安全通行，而整個搶災先將大石頭打碎清運之後，讓道路恢復暢通，然後會再緊急做打鋼樑補助一下，以防再有土石滑落，做一個阻擋的作用。

疑似連續下了快一個月的雨，造成土石鬆動，而里長也說，汐止康寧街885巷的山坡，已經是第三次發生巨石崩落，雖然，邊坡有做了防護，但還是擋不住滾落的巨石，衝擊力實在太大。

汐止區長林慶豐表示，今天早上在康寧街885巷發生土石崩落，接獲通報後就即刻派遣廠商立即進場處置，也要提醒用路人，行經該路段請勿逗留儘速通過，後續也會做相關復原的工作，針對這起土石崩落後續也會請市府工務局及相關單位到場研議後續相關復原方式，儘速做處置。

三米高、三米寬，約27立方的巨石，再加上上頭還卡了一塊大石頭，擔心會再鬆動掉落，汐止區公所當天緊急搶災，明天會先打鋼軌椿擋住可能滑落的土石，後續也將呈報市府做進一步的災後復建工程，穩固邊坡。

人行道 汐止 災後

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