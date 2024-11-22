新北雙溪新基里共餐不畏寒冷滿座 公所加碼送白米150公斤

雙溪區新基里每個月一次的老人共餐，都有將近百人參加，今(22)日即使天氣冷颼颼的，但還是高朋滿座，相當熱鬧，雙溪區公所團隊也加碼贈送由地方善心人士捐贈的白米，共計150公斤，讓共餐資源更無虞。

新基里里長蘇虹如說，即使今天氣溫低又飄雨，但里內的銀髮族依舊熱情捧場共餐，十桌幾乎滿座，而且共餐一直以來都是免費提供給長輩，也感謝外界有錢出錢有力出力，今天公所也捐贈善心人士提供的白米，這些量大概可以吃一整年了。

雙溪區區長林銚傑說，今天到新基里的新基大飯店共餐據點，致贈五大包150公斤的白米，由臺北市金鳳慈善會捐贈一千斤白米，由公所來進行統籌分配到雙溪區各個共餐據點，藉由這些物資的捐贈，讓共餐可以細水長流，這些志工都是熱情付出不求回報，只為照顧到里內長輩的健康和生活。