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新北石門核子事故演練逼真 集合防災社區動起來

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
113年核子事故區域防災社區民眾防護演，石門區公所來到草里里的演練，另外還有乾華里也參與其中，展現跨社區合作的精神。 圖／紅樹林有線電視提供
113年核子事故區域防災社區民眾防護演，石門區公所來到草里里的演練，另外還有乾華里也參與其中，展現跨社區合作的精神。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市石門區公所辦理「113年核子事故區域防災社區民眾防護演練」，來到草里里的演練，另外還有乾華里也參與其中，展現跨社區合作的精神。而雖然核一廠已經停止運轉，不過使用過的燃料棒仍貯存在廠內，因此透過定期的演練讓民眾知道當核子事故發生時該何去何從還是相當重要的防護工作。

石門區公所主秘游文泉說，雖然核一廠已經停止運轉，不過使用過的燃料棒仍貯存在廠內，因此透過定期的演練讓民眾知道當核子事故發生時該何去何從還是相當重要的防護工作。此外在這場演練中可以見到茂林里也參與其中，展現跨社區合作的精神。

透過演練讓民眾瞭解防護行動流程及內容、核子事故集結點、防護站與收容所等規劃情形，藉由逼真的核子事故發生時情境進行演練讓民眾了解核子事故發生時應有的應變能力，而石門區公所未來也將持續配合市府政策結合防災社區編組辦理讓核子防護落實於基層民眾。

石門

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