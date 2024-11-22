回響／北市清潔隊員盼「首都加給」 蔣萬安允諾向中央爭取

本報日前獨家報導，北市環保局長徐世勲為基層請命，盼爭取「首都獎金」，清潔獎金從現有1萬元提升至1.5萬元。北市議員陳炳甫今在議會總質詢，請市長蔣萬安到行政院會向中央爭取，蔣允諾會積極爭取。

陳炳甫指出，北市清潔隊和警察同仁風吹日曬雨淋都要執勤，相當辛苦。他2015年4月爭取清潔獎金從6000元提升至8000元；2016年爭取汰換清潔隊公務車，後續環保局編列2017年至2019年共3年、5億元預算陸續汰換；近年中央提高清獎上限至1萬元，他爭取北市清獎達上限。

陳炳甫說，各縣市都有路跑、活動，就連颱風，清潔隊都要去幫忙。但是，北市不同於其他縣市的「垃圾不落地」政策，若垃圾車晚幾分鐘到場，許多民眾就不耐煩或對清潔隊員惡言相向，基層壓力其實非常大。而且北市陳抗較多，第一線警察維持秩序，活動結束後，是清潔隊出動掃垃圾。

議員闕枚莎希望警消首都加給提升為1.5至2倍，陳炳甫直言中央有母法可調整，但是清潔獎金全國一致，北市清潔隊員沒有首都加給，也因為母法沒改的情況下，北市也無法這麼做。他建議，蔣萬安到行政院會，除了爭取警消首都加給，也向中央反映清潔隊首都加給。

蔣萬安回應，他非常重視清潔隊員的權益，清潔隊員確實非常辛苦，也謝謝議員幾次質詢積極發聲。北市清潔獎金從原本8000元調漲到1萬元，駕駛安全獎金也給予1500元，另修訂團體協約，從過年、端午節、中秋節到現在加上清明節，都是加一補一。

蔣萬安也表示，接下來61輛老舊車輛陸續汰換成新，3年逐步汰換所有超過15年車輛。至於爭取首都加給，因為北市境內非常多活動，包含跨年、陳抗等，後續清潔隊員要辛苦恢復市容，「我們會來積極爭取。」