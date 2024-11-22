2025台中市十大伴手禮 網路票選活動開跑

「2025第16屆台中市十大伴手禮」今天起到12月2日舉辦網路票選活動，台中市工策會邀請台中購物節App的百萬會員參與網路票選，有機會抽中美味伴手禮盒。

台中市工商發展投資策進會今天在市府舉辦「2025第16屆台中市十大伴手禮」百大店家記者會，會中公布台中市十大伴手禮從今天起到12月2日舉辦為期11天的網路票選活動。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，這屆共收到279家業者網路報名，14日進行專家評選，由13名產官學專家、美食網紅及部落客選出百大伴手禮入圍名單，包括食品組、非食品文創組及金口碑獎組，共計131家業者入圍，競爭十分激烈。

黃于珊指出，今年參賽店家亮點包括米其林必比登推介餐廳、網路超高人氣排隊名店、青年創業、文創設計精品、在地農產、原民特色商品及社福團體暖心伴手禮，越來越多舊雨新知投入競爭，都希望拿下十大伴手禮頭銜，提前備戰耶誕、春節檔期。

工策會說明，歡迎台中購物節百萬會員踴躍參與網路票選，只要下載並註冊登入台中通暨購物節App，點擊購物節活動首頁輪播橫幅進入投票頁面，參與網路票選就有機會抽中美味伴手禮盒。12月7日及8日則可到市民廣場參與現場票選展售活動，享美食、買好物，用手中神聖的1票支持最優質的台中伴手禮。