快訊

看著長大…美籍台商曝薄瓜瓜優點 籲婚後愛護妻子樹立名聲

2025台中市十大伴手禮 網路票選活動開跑

中央社／ 台中22日電

「2025第16屆台中市十大伴手禮」今天起到12月2日舉辦網路票選活動，台中市工策會邀請台中購物節App的百萬會員參與網路票選，有機會抽中美味伴手禮盒。

台中市工商發展投資策進會今天在市府舉辦「2025第16屆台中市十大伴手禮」百大店家記者會，會中公布台中市十大伴手禮從今天起到12月2日舉辦為期11天的網路票選活動。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，這屆共收到279家業者網路報名，14日進行專家評選，由13名產官學專家、美食網紅及部落客選出百大伴手禮入圍名單，包括食品組、非食品文創組及金口碑獎組，共計131家業者入圍，競爭十分激烈。

黃于珊指出，今年參賽店家亮點包括米其林必比登推介餐廳、網路超高人氣排隊名店、青年創業、文創設計精品、在地農產、原民特色商品及社福團體暖心伴手禮，越來越多舊雨新知投入競爭，都希望拿下十大伴手禮頭銜，提前備戰耶誕、春節檔期。

工策會說明，歡迎台中購物節百萬會員踴躍參與網路票選，只要下載並註冊登入台中通暨購物節App，點擊購物節活動首頁輪播橫幅進入投票頁面，參與網路票選就有機會抽中美味伴手禮盒。12月7日及8日則可到市民廣場參與現場票選展售活動，享美食、買好物，用手中神聖的1票支持最優質的台中伴手禮。

伴手禮 台中市 網路

延伸閱讀

台中購物節消費登錄破130億！抽3名100萬現金 盧秀燕：明天等我電話

台中購物節登錄金額破百億 24日加碼抽百萬現金

全城On Sale！2024台中購物節10/24-12/25盛大登場

嘉縣商圈購物節汽車大獎得主 騎車被撞卻因禍得福

相關新聞

滿場球迷加油有助中華隊晉級 市長蔣萬安曝大巨蛋下一步

台北市長蔣萬安下午赴市議會總質詢，時間剛好碰上世界12強棒球賽中、美之戰，成質詢焦點之一，蔣萬安還特地穿上議員準備好的中...

要不要來市政府上班？ 新北徵技工月薪35K起

新北市水利局今公告招考4名抽水站技工，自12月6日9時至12月13日24時止開放網路報名，月薪待遇比照「各機關學校工友工...

回響／北市清潔隊員盼「首都加給」 蔣萬安允諾向中央爭取

本報日前獨家報導，北市環保局長徐世勲為基層請命，盼爭取「首都獎金」，清潔獎金從現有1萬元提升至1.5萬元。北市議員陳炳甫...

北市萬華再生家具場11/23重新開幕 送限量早鳥禮

闊別已久、位於環河南路2段柳鄉大樓的「萬華再生家具展示場」，建物結構及耐震度增強工程已於日前完成，將於23日再次閃亮登場。臺北市環保局21日表示，重新開幕首日前200名到場民眾，可獲得早鳥禮「木制手機

市長侯友宜兌現承諾 清潔隊員停班期間出勤享「加一補一」

為表彰清潔隊員在山陀兒風災期間的卓越表現與辛勤付出，侯友宜市長於11月13日正式核准，自康芮颱風起，對於在天災停班期間出勤及配合調度執行災害搶救復原工作的清潔隊員，提供額外福利。除了原本的加班費外，另

三重行政中心工安挨罰9萬 綠批市府竟無法把關公共工程

三重第二行政中心今天發生1死3傷工安意外，勞動部北區職安署依建築法開罰9萬元，新北市府也勒令停工。新北市議會民進黨團總召...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。