滿場球迷加油有助中華隊晉級 市長蔣萬安曝大巨蛋下一步

台北市長蔣萬安下午赴市議會總質詢，時間剛好碰上世界12強棒球賽中、美之戰，成質詢焦點之一，蔣萬安還特地穿上議員準備好的中華隊球衣。市議員吳志剛問蔣萬安怎麼看中華隊這次表現，蔣萬安說，非常感動，大巨蛋滿場的球迷為中華隊加油，對中華隊晉級絕對有相當幫助，未來也會邀請海外的職棒比賽能來台北大巨蛋。

12強預賽在台北大巨蛋舉行，對中華隊的表現，蔣萬安說，非常感動，大巨蛋滿場的球迷為中華隊加油，這當然對中華隊取得好成績，晉級東京的超級循環賽，絕對有相當幫助。

蔣萬安說，去年讓大巨蛋啟用，爭取今年的12強賽，以及明年2月的經典賽，這都是目前國際棒球一級賽事，能夠在台灣舉辦和台北大巨蛋舉辦，不僅是台灣光榮，也是台北市的驕傲。

蔣萬安說，中華隊今天打敗美國隊，大家都非常興奮，會持續地讓大巨蛋舉辦棒球國際賽事，並邀請海外的職棒比賽能來台北大巨蛋，另外，接下來也克服限制，年底大巨蛋將舉辦演唱會，帶來演唱會經濟、商機，帶來人潮，非常令人期待。