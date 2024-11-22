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要不要來市政府上班？ 新北徵技工月薪35K起

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
抽水站技工招考分2階段舉行筆試及口試，另有體能測試負重25公斤砂包。圖／新北市水利局提供
抽水站技工招考分2階段舉行筆試及口試，另有體能測試負重25公斤砂包。圖／新北市水利局提供

新北市水利局今公告招考4名抽水站技工，自12月6日9時至12月13日24時止開放網路報名，月薪待遇比照「各機關學校工友工餉核支標準表」約3萬5750元。

水利局表示，為充實新北市防汛人力，招考抽水站技工4名、備取候用16名，主要工作內容為抽水站設備操作、保養維護等，工作地點為新北市轄各抽水站，報考資格須具中華民國國籍，並有高中職以上學歷，無經驗或科系限制。

水利局說，考試分2階段舉行，筆試及口試成績分別占總成績75%、25%，第1階段筆試及體能測試訂於明年1月11日，筆試題型以勞動部勞動力發展署技能檢定中心全球資訊網公告的丙級技術士題庫為範圍。

體能測試方式為負重25公斤砂包、直線跑走20公尺，男性於35秒內、女性於40秒內完成者即合格。通過體能測試且筆試成績排名前40名進入第2階段口試，口試日期訂於明年2月5日。

報名網址：https://job.wrs.ntpc.gov.tw

水利局

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