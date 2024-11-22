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北市萬華再生家具場11/23重新開幕 送限量早鳥禮

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

闊別已久、位於環河南路2段柳鄉大樓的「萬華再生家具展示場」，建物結構及耐震度增強工程已於日前完成，將於23日再次閃亮登場。臺北市環保局21日表示，重新開幕首日前200名到場民眾，可獲得早鳥禮「木制手機架」；另有共約200件經濟實惠、兼具時尚與實用的再生家具、腳踏車及居家辦公小物，以市價新品3折起促銷拍賣，開放民眾現場喊價，等著您來把驚喜帶回家。

環保局表示，為打造淨零永續臺北城，長來以年持續推動資源循環再利用，以「資源共享 物品再生」為發想，經由回收再利用的再生家具，透過資源回收隊師傅獨特設計及精湛的工藝，將收運回收的廢棄家具，修復及打造成各種精美實用的再生家具及居家辦公小物件，就如換上新衣般煥然一新，重新賦予新生命。

環保局進一步表示，自民國91年起，即將廢棄家具回收後進行修復，已販售超過23萬件再生家具，販售金額達1.7億元，除可將所得挹注至資源回收再利用工作外，針對木製家具的再利用及再使用，每年更發揮了1,640公噸的固碳功能。藉由拍賣活動，民眾除了能以便宜的價格布置家居，還能教育下一代惜物愛物，更能實踐資源循環再利用的環保行動，實在是一舉數得。

目前臺北市共有二座再生家具展示拍賣場，採固定地點、時間展售再生家具，包括萬華展示場(萬華區環河南路2段102號1樓)每週六上午10點開放參觀，11點開始拍賣；內湖再生家具展示場(內湖區行忠路178巷1號)則在每週五及週日拍賣。

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北市 環保局

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