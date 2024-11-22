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來新莊「踅街」 11/23日馬戲雜耍跑街、音樂演出

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

「藝起來新莊串門子」自109年起辦理，新北市文化局每年都用不同的方式，推廣新莊在地文化，今年自即日起至11月30日，以「新莊好奇廟」為主題，透過系列活動串聯新莊廟街廟宇、美食、藝文場館。11月23日主活動除了有馬戲雜耍跑街、音樂演出、講座和集章，還有精采的「廟街文化展」，歡迎大家「藝」起來新莊「踅街」，挖掘新莊奇妙處。

文化局表示，「馬戲雜耍跑街」結合了現代馬戲、廟街特色與宮廟獻藝的傳統文化，由前太陽馬戲團團員陳星合規劃，集結各路馬戲好手進行12場演出。跑酷表演者劉予寬、劇場演出者李祐偉與舞蹈表演者林修瑜演出的「喂！宮主吃餅！」以幽默逗趣的劇情帶大家體驗廟街；馬戲組合「兩個慢半拍」則以「初來乍到」流動式演出，挖掘廟街不思議。

文化局指出，「廟街文化展」自11月23日至11月30日在新北青創新莊膠囊工作站展出，以多元視角展現新莊廟街在地文化，包含揭示地藏庵文武大眾爺祭典、保元宮弄過火等盛事的「眾神踅街」；以淺顯易懂的方式帶大家認識拜拜眉角的「廟宇參拜指南」；穿梭特色巷弄及傳統美食，體驗當代繁華熱鬧的「廟街生活一日提案」；收錄廟宇靜謐聲響與廟埕喧囂，感受日常韻味的「廟街妙聲」。還有細述廟街前世今生，深入挖掘300年老街區文化精髓的「領路人的內行路線」。此外，廟宇也是臺灣傳統藝術的美術館，這次分別在慈祐宮及保元宮，展出藝術家李育昇製作的電器神將千里眼順風耳與謝范將軍；在地藏庵及武聖廟中，則運用大型藝術裝置展露廟宇中的秘密，歡迎民眾來參觀認識新莊廟街多元文化。

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文化局

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